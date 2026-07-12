Por qué Argentina jugó con brazalete negro ante Suiza: el motivo detrás del gesto

La Selección usó brazalete negro en el partido contra Suiza por un motivo que combina luto y homenaje. Patricio Salvático explica el contexto y las repercusiones.

La Selección Argentina saltó al campo con un detalle que no pasó desapercibido: un brazalete negro en el brazo izquierdo de casi todos los jugadores. Más allá del resultado del partido, la imagen generó preguntas inmediatas entre los hinchas que seguían el encuentro por televisión.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. El brazalete negro es una señal universal de duelo en el deporte. En este caso, el motivo fue el fallecimiento de un exfutbolista y dirigente muy querido en el fútbol argentino: el chaqueño José Yudica, ícono de San Lorenzo y ex DT de varios clubes, que murió a los 85 años pocos días antes del partido.

Pero el gesto tuvo una segunda lectura. En el mismo período se conoció el fallecimiento de otro referente del deporte nacional, el periodista y narrador histórico de la Selección, cuyo vínculo con el plantel era profundo. La AFA decidió unificar ambos lutos en un solo símbolo visible, tal como lo hizo en otras ocasiones (recordemos el brazalete por Maradona en Qatar 2022).

Conviene no confundir el ruido con la señal. Mientras algunos medios hablaron solo de “homenaje genérico”, la decisión fue tomada en el vestuario con el aval de Scaloni y los capitanes. Lionel Messi, que suele ser parco en estas cuestiones, fue uno de los primeros en colocárselo y pidió que fuera visible en la formación inicial.

Y acá es donde la cosa nos toca a nosotros. En un país donde el fútbol es mucho más que un deporte, estos gestos funcionan como rituales colectivos. El brazalete negro ante Suiza no fue un adorno protocolar: fue la forma que encontró el plantel de decir que, incluso en medio de una gira exigente, el duelo forma parte de la identidad argentina.

Desde el punto de vista reglamentario, la FIFA permite este tipo de símbolos siempre que sean autorizados con antelación y no tengan mensaje político. La AFA envió la notificación correspondiente y Suiza, en un gesto de fair play, también lució una banda oscura en señal de respeto.

Anoto la previsión para corregirme después si me equivoco: estos gestos, que parecen menores, refuerzan la cohesión del grupo en un año sin Copa América ni Mundial. El fútbol argentino lleva luto con naturalidad porque lleva luto con frecuencia; es parte de su folklore trágico y glorioso al mismo tiempo.

El partido terminó con victoria albiceleste, pero lo que quedó grabado en las fotos fue esa franja negra en el brazo. Un detalle que dice más sobre el equipo que muchas declaraciones. Porque en la cancha también se llora, se recuerda y se honra. Y el hincha argentino, que entiende de ausencias, lo leyó perfectamente.