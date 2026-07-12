Mauritania y Zambia: los rivales de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

La Albiceleste enfrentará a Mauritania y Zambia en amistosos de la fecha FIFA de octubre. Scaloni aprovecha la ventana para probar jugadores y mantener ritmo tras la Copa América.

La Selección Argentina ya tiene definidos sus rivales para la próxima fecha FIFA de octubre. Según confirmó la AFA, la Albiceleste se medirá en dos amistosos ante Mauritania y Zambia, dos selecciones africanas que permitirán a Lionel Scaloni seguir probando variantes en el plantel campeón del mundo.

Los partidos se jugarán entre el 7 y el 15 de octubre, aunque todavía no se definieron las sedes ni los horarios exactos. El objetivo es claro: mantener el ritmo competitivo de un equipo que viene de ganar la Copa América 2024 y que ya tiene la mirada puesta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Quiénes son Mauritania y Zambia?

Mauritania, ubicada en el puesto 105 del ranking FIFA, es una selección en crecimiento en el continente africano. Participó por primera vez en una Copa Africana de Naciones en 2019 y viene de tener una destacada actuación en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Su estilo de juego es físico y ordenado, lo que puede servir para que Argentina pruebe situaciones de presión alta y salida desde el fondo.

Zambia, por su parte, se ubica en el puesto 84 del ranking. Es una selección con tradición en África, habiendo ganado la Copa Africana en 2012. Cuenta con jugadores que militan en ligas europeas y sudafricanas, lo que le da un plus de competitividad. El choque ante Zambia será una prueba más exigente en cuanto a velocidad y transiciones rápidas.

La agenda de Scaloni

Para el DT, esta doble fecha de amistosos es una oportunidad ideal para observar a los jugadores que vienen de rendir bien en sus clubes pero que aún no tienen muchos minutos con la camiseta albiceleste. Nombres como Alejandro Garnacho, Valentín Barco o Facundo Buonanotte podrían tener más protagonismo, mientras que los habituales como Messi, Di María o Dybala seguirán siendo los referentes.

Además, Scaloni suele usar estos partidos para rotar el equipo y evitar lesiones en jugadores que acumulan minutos en Europa. Tras la conquista de la Copa América en julio, el equipo necesita mantener el rodaje sin exigencias excesivas.

Mirada federal y el impacto en el hincha

Aunque se trata de amistosos, estos partidos generan expectativa en todo el país. En provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, donde la pasión por la Selección es enorme, los fanáticos esperan poder seguir los encuentros por televisión o, en el mejor de los casos, que uno de los partidos se juegue en el interior.

La AFA aún no confirmó si alguno de los duelos se disputará fuera de Buenos Aires, pero la experiencia de los últimos años muestra que la Selección busca llevar la fiesta a diferentes regiones del país cuando se trata de amistosos.

Contexto de las selecciones africanas

Tanto Mauritania como Zambia vienen de disputar las eliminatorias africanas para el Mundial 2026. Ninguna de las dos está clasificada todavía, pero acumulan rodaje en competiciones oficiales. Eso las convierte en rivales válidos para una Argentina que, tras ser campeona del mundo en Qatar 2022 y de América en 2021 y 2024, necesita seguir sumando minutos de alta competencia.

Desde el cuerpo técnico se busca que estos partidos no sean meros trámites. Scaloni ya demostró en ventanas anteriores que sabe sacar conclusiones incluso de los partidos que, en el papel, parecen más accesibles.

El hincha argentino, que todavía celebra el título de la Copa América, podrá volver a ver a su Selección en acción. Dos partidos que, más allá del resultado, servirán para seguir afilando el equipo de cara a lo que viene: las Eliminatorias y, eventualmente, la defensa de los títulos obtenidos.