La Selección rindió homenaje a Antonio Rattín antes del partido ante Suiza en el Mundial

La Selección Argentina recordó al ex capitán de 1966 con un emotivo gesto antes del duelo por la Copa del Mundo. Rattín, ícono del fútbol argentino, recibió el tributo de sus compañeros y el público.

La Selección Argentina no quiso dejar pasar la ocasión y le rindió un sentido homenaje a Antonio Rattín antes del partido frente a Suiza en el marco del Mundial.

El ex capitán de la Albiceleste en el Mundial de 1966, una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino, recibió el tributo de sus compañeros y del público presente en el estadio. Rattín, que hoy tiene 88 años, fue recordado con una camiseta gigante con su nombre y el número 10 que los jugadores desplegaron en el centro del campo.

El gesto se produjo minutos antes del inicio del encuentro y generó una ovación cerrada de los hinchas argentinos. “Es un reconocimiento justo para uno de los grandes”, comentó uno de los integrantes del cuerpo técnico que participó de la organización del homenaje.

Rattín jugó 14 partidos con la Selección y es recordado por su actuación en el Mundial de Inglaterra, donde fue expulsado en el duelo contra los locales en un partido que quedó marcado por su protesta ante el árbitro alemán Rudolf Kreitlein. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo de rebeldía del fútbol argentino.

“Antonio es parte de nuestra historia y queríamos que esté presente de alguna manera en esta Copa del Mundo”, explicó un directivo de la AFA que participó de la iniciativa. El homenaje incluyó también un video con imágenes de su carrera que se proyectó en las pantallas del estadio.

Los jugadores de la Selección, muchos de los cuales no habían nacido cuando Rattín jugaba, se acercaron al centro del campo para aplaudir la iniciativa. Lionel Messi, capitán actual, fue uno de los primeros en acercarse a la camiseta gigante y tocarla en señal de respeto.

El partido ante Suiza, correspondiente a la fase de grupos del Mundial, adquirió así un tinte emotivo desde el primer minuto. La ovación se repitió cuando el relator mencionó el nombre de Rattín durante la transmisión.

Rattín, que siguió el partido desde su casa en Buenos Aires, agradeció el gesto a través de un mensaje enviado a la delegación argentina. “Les deseo lo mejor y que traigan la Copa”, escribió el ex mediocampista, según confiaron fuentes cercanas a la AFA.

Con este tipo de reconocimientos, la Selección no solo rinde tributo a sus ídolos del pasado sino que también refuerza el sentido de pertenencia y la continuidad histórica que caracteriza al fútbol argentino. En una Copa del Mundo donde la presión es enorme, estos gestos ayudan a recordar de dónde venimos y quiénes somos.

El resultado del partido ante Suiza quedó en segundo plano ante la emoción de un homenaje que, según coincidieron los presentes, “era más que merecido”. Antonio Rattín, una vez más, fue protagonista aunque no estuviera físicamente en el campo de juego.