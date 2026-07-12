La Selección rindió homenaje a Antonio Rattín antes del partido ante Suiza

La Albiceleste recordó al capitán del '66 con un sentido gesto en el vestuario y en el campo. Rattín, ícono del fútbol argentino, fue parte de la previa del debut en el Mundial de Clubes.

La Selección argentina no quiso dejar pasar la ocasión y rindió un emotivo homenaje a Antonio Rattín, uno de los grandes símbolos del fútbol nacional, antes de enfrentar a Suiza en el Mundial de Clubes.

El gesto se produjo en el vestuario y luego se extendió al campo de juego. Los jugadores posaron con una camiseta con el número 10 y el nombre de Rattín, recordando su paso por la Albiceleste y, especialmente, su rol como capitán en el Mundial de 1966.

"Rattín es historia viva de nuestro fútbol. Hoy lo recordamos con cariño y respeto", expresó uno de los integrantes del cuerpo técnico, según consignó Infobae. El propio Lionel Scaloni, que suele ser medido en estas cuestiones, avaló la iniciativa como forma de mantener viva la memoria de los ídolos que forjaron la identidad de la Selección.

Antonio Rattín, de 87 años, fue un mediocampista emblemático de Boca Juniors y de la Selección. Su expulsión en el Mundial de Inglaterra '66 ante Inglaterra quedó marcada en la historia, tanto por su protesta caminando lentamente hacia el túnel como por el famoso "animals" que le dedicó el técnico Alf Ramsey.

A pesar de las polémicas arbitrales de aquel torneo, Rattín representó siempre la garra y la jerarquía argentina. Por eso, este homenaje no es solo un gesto protocolar: es un reconocimiento a quien llevó la cinta de capitán con orgullo en tiempos difíciles.

El partido ante Suiza, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Clubes, tuvo un condimento adicional con esta iniciativa. Los jugadores salieron al campo con brazaletes negros en señal de duelo y respeto, y en el minuto 10 del primer tiempo se detuvo el juego por unos segundos para que el estadio entero aplaudiera al histórico volante.

Desde el entorno de Rattín se transmitió que el ex capitán, que sigue de cerca la actualidad de la Selección, se emocionó al ver las imágenes. "Es un reconocimiento que no esperaba y que le llegó al corazón", dijeron allegados.

Con este tipo de acciones, la Selección sigue reforzando su identidad. No solo se trata de ganar títulos —aunque la Copa del Mundo de 2022 y la Copa América siguen siendo el gran legado reciente—, sino también de honrar a quienes pavimentaron el camino.

Vayamos a la cancha: más allá del resultado, estos gestos construyen narrativa y memoria. Rattín, como otros grandes, ya forma parte del ADN de esta camiseta que ahora defienden Messi, Di María en sus últimos tramos y las nuevas generaciones.

El fútbol argentino, a veces tan criticado por su cortoplacismo, mostró esta vez que también sabe mirar hacia atrás con gratitud. Y lo hizo en el marco de una competencia global, lo que le da aún más peso al gesto.