La reacción de los medios internacionales al título de Rosario Central por tabla anual

Medios de todo el mundo destacaron el polémico fallo de la AFA que le otorgó el título de liga a Rosario Central por la tabla anual. La decisión generó sorpresa y análisis en la prensa deportiva global.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió en las últimas horas otorgarle el título de la liga a Rosario Central por haber sido el equipo con mejor promedio en la tabla anual de la temporada 2025. La decisión, que evita un desempate o playoffs, generó una ola de reacciones en los medios internacionales.

Desde España, el diario Marca tituló "Rosario Central se corona campeón de Argentina sin jugar la final" y destacó que la medida busca "evitar más violencia" en un contexto de rivalidad candente con Newell's Old Boys. El periódico catalán Mundo Deportivo analizó el fallo como una "solución salomónica" que prioriza la seguridad pero que deja sabor amargo en el fútbol romántico.

En Inglaterra, el The Guardian publicó un extenso artículo donde un enviado especial a Rosario explica el peso histórico de la decisión. "En una ciudad dividida por dos colores, la AFA eligió la estadística por sobre el espectáculo", señaló el medio británico, que recordó los incidentes que ya se habían registrado en partidos previos.

Medios latinoamericanos también se hicieron eco. El portal colombiano Gol Caracol y el mexicano Record coincidieron en que se trata de un "título con asterisco", similar a lo que ocurrió en otras ligas durante la pandemia. "Central lo celebra, pero la hinchada de Newell's se siente robada", resumió un cronista uruguayo en Ovación.

Desde Italia, Gazzetta dello Sport comparó la situación con casos similares en la Serie A y subrayó el rol de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la resolución. "Es una liga que vuelve a priorizar el orden por sobre la competencia pura", opinó el diario milanés.

En Brasil, Globo Esporte entrevistó a exjugadores de Central que hoy militan en el fútbol brasileño. Uno de ellos, el delantero Lucas Viatri, celebró: "Es un reconocimiento a la regularidad de todo el año. No es solo un partido".

La decisión también tuvo repercusión en Estados Unidos. ESPN dedicó varios minutos de su programación a explicar la tabla anual y el contexto de los clásicos rosarinos. "En Argentina, el fútbol nunca es solo fútbol", cerró el analista.

Mientras tanto, en Rosario las calles ya muestran banderas auriazules. La hinchada de Central se prepara para festejar este domingo en el Gigante de Arroyito, aunque sabe que el título llega con debate incluido. La AFA, por su parte, ratificó que la medida se tomó por unanimidad en el Comité Ejecutivo y que no habrá marcha atrás.

El fallo vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el fútbol argentino: ¿qué vale más, la tabla general o un partido definitorio? Los medios del mundo miran con atención, porque lo que pasa en Argentina casi siempre termina siendo tendencia.