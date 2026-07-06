Policía tucumano detenido en causa por narcotráfico

Un agente de la Policía de Tucumán quedó preso en el marco de una investigación por tráfico de drogas. El caso se suma a otros episodios que ponen en foco la infiltración del narco en las fuerzas de seguridad.

Un efectivo de la Policía de la provincia de Tucumán quedó detenido en las últimas horas, acusado de integrar una banda dedicada al narcotráfico. La detención se produjo en el marco de una causa que investiga el traslado y comercialización de estupefacientes en el norte del país.

Según informaron fuentes judiciales consultadas por este medio, el agente fue apresado por personal de la Justicia Federal durante un operativo coordinado. Se le imputa haber facilitado el movimiento de droga desde la frontera con Bolivia hacia territorio tucumano, aprovechando supuestamente su posición dentro de la fuerza.

La investigación, que lleva varios meses, surgió a partir de seguimientos y escuchas telefónicas autorizadas por el Juzgado Federal de Tucumán. En los allanamientos realizados se secuestraron elementos que comprometerían al policía, aunque los detalles se mantienen bajo reserva para no afectar el curso de la pesquisa.

Este no es el primer caso que involucra a miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia. En los últimos dos años, al menos cuatro efectivos fueron procesados por vínculos con el narcotráfico, lo que generó preocupación tanto en el Ministerio de Seguridad como en la cúpula policial.

Desde la Jefatura de Policía se limitaron a confirmar la detención del agente y señalaron que se inició de inmediato un sumario administrativo que podría derivar en su expulsión de la fuerza. “Cualquier miembro que incurra en delitos de esta gravedad será puesto a disposición de la Justicia sin contemplaciones”, indicaron fuentes oficiales.

La causa está caratulada como “tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de un funcionario público” y es llevada adelante por el fiscal federal. Se espera que en las próximas horas el detenido sea indagado y se defina su situación procesal.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles internos y los mecanismos de depuración dentro de las fuerzas provinciales, especialmente en regiones donde el narcotráfico ha aumentado su presencia en los últimos años.

Desde organismos de derechos humanos y referentes de la oposición local pidieron que la investigación sea exhaustiva y no se limite a un solo agente, sino que determine si existen redes más amplias de protección dentro de la Policía tucumana.