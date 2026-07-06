Cayó en San Fernando un ex policía prófugo buscado por Interpol por femicidio

El hombre, que era intensamente buscado por el asesinato de su pareja en 2022, fue detenido tras un operativo en la zona norte del conurbano bonaerense. La captura se produjo gracias a una alerta de Interpol y al trabajo conjunto de fuerzas federales y provinciales.

Un ex policía que estaba prófugo desde 2022 y era intensamente buscado por Interpol fue detenido en las últimas horas en San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, el operativo se llevó a cabo en una vivienda de la localidad, donde el hombre se ocultaba. La detención se produjo tras una alerta emitida por la organización internacional de policía criminal, que lo tenía en su base de datos por el femicidio de su pareja.

El detenido, cuya identidad se reserva hasta tanto la Justicia lo confirme formalmente, había sido imputado por el asesinato de una mujer con la que mantenía una relación. El hecho ocurrió en 2022 y, desde entonces, el ex uniformado evadía a la justicia argentina y a la internacional.

La captura fue resultado del trabajo conjunto entre la Policía Bonaerense, la Policía Federal y la Dirección de Investigación Criminal. Fuentes consultadas indicaron que la alerta de Interpol activó un seguimiento que finalmente permitió ubicarlo en una zona residencial de San Fernando.

"Se trata de un caso de violencia de género de alto perfil que se resolvió gracias a la cooperación internacional y al seguimiento constante", señaló un investigador que participó del operativo. El ex policía, que había sido dado de baja de la fuerza tras el hecho, utilizaba identidades falsas y cambiaba frecuentemente de domicilio para evitar ser capturado.

El femicidio por el que se lo acusa ocurrió en el partido de San Fernando. La víctima fue encontrada sin vida en una vivienda y las pericias determinaron que había sido asesinada por un disparo. Desde el primer momento, el entonces policía fue señalado como el principal sospechoso y se ordenó su captura.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantías interviniente, que ya dispuso su traslado a una unidad carcelaria. Se espera que en las próximas horas se realice la indagatoria, donde se le imputará el delito de femicidio agravado.

Este caso vuelve a poner en la agenda la efectividad de los pedidos de captura internacional en delitos de violencia de género. En los últimos años, Argentina ha fortalecido su cooperación con Interpol precisamente para estos casos, donde los victimarios suelen intentar cruzar fronteras o refugiarse en zonas urbanas densamente pobladas.

Desde organismos de derechos de las mujeres se celebró la detención y se recordó que el femicidio de la pareja del ex policía forma parte de una estadística que, a pesar de las políticas públicas, sigue siendo dolorosamente alta en el país.

La investigación continúa para determinar si el detenido contó con complicidades durante sus casi tres años de fuga. Las autoridades no descartan que haya recibido ayuda de antiguos colegas o de la red de contactos que mantenía dentro y fuera de la fuerza de seguridad.