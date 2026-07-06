Murió un policía federal tucumano en un operativo contra narcos en Rosario

Un agente de la Policía Federal oriundo de Tucumán falleció durante un procedimiento antidrogas en Rosario. El hecho generó conmoción en ambas provincias y reavivó el debate sobre la violencia narco en Santa Fe.

Un policía federal de 32 años oriundo de Tucumán murió este miércoles por la noche durante un operativo contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario. El agente recibió un disparo en el tórax y falleció en el lugar a pesar de la rápida asistencia de sus compañeros.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en un allanamiento en el barrio Las Flores, uno de los puntos calientes del narcomenudeo en la zona sur rosarina. Según las primeras informaciones, el personal de la Policía Federal Argentina (PFA) se dirigía a cumplir una orden judicial cuando fue recibido a balazos por al menos dos personas armadas.

El policía tucumano, cuya identidad se mantiene en reserva hasta que se notifique formalmente a la familia, formaba parte de una brigada especializada en lucha contra el narcotráfico. Había sido destinado a Rosario hace ocho meses como parte del refuerzo federal que el gobierno nacional envió a Santa Fe ante el aumento de la violencia.

Fuentes de la investigación indicaron que el operativo buscaba desarticular una banda dedicada a la venta de cocaína y marihuana en los últimos meses. En el lugar se secuestraron varios envoltorios de droga, armas y municiones, aunque los principales sospechosos lograron escapar por los pasillos internos del complejo habitacional.

La muerte del agente generó inmediata conmoción en Tucumán, su provincia natal. El gobernador Osvaldo Jaldo expresó sus condolencias y adelantó que se declarará duelo provincial. “Es un golpe muy duro para la fuerza y para toda la familia policial”, señaló un vocero de la PFA.

En Rosario, el caso se suma a una seguidilla de hechos violentos que ya acumulan más de 140 homicidios en lo que va del año. La fiscalía de turno, a cargo de la Unidad de Homicidios Dolosos, investiga el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en contexto de narco. Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia y se analicen las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que el agente participaba de un operativo coordinado con fuerzas provinciales y que se reforzará la presencia federal en los barrios más conflictivos. “No vamos a dar un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico”, afirmaron.

La familia del policía, que reside en la capital tucumana, ya fue notificada y se encuentra viajando hacia Rosario. El cuerpo será trasladado a Tucumán una vez finalizados los peritajes de rigor.

Este nuevo caído en el marco de la violencia narco en Rosario vuelve a poner en el centro de la escena la exposición que sufren las fuerzas de seguridad cuando se las envía a operar en territorios dominados por bandas armadas. Vecinos del barrio Las Flores, consultados por este medio, coincidieron en que “nadie vio nada”, el clásico silencio que rodea a estos procedimientos.

La causa penal tramita en el fuero federal con intervención de la Justicia santafesina. Se aguardan las primeras detenciones y el resultado de los allanamientos complementarios que se realizarán en las próximas horas.