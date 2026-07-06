Detuvieron a ocho personas en Villa Zavaleta por el triple crimen de Florencio Varela

Tras una serie de allanamientos en el barrio porteño de Villa Zavaleta, la Policía detuvo a ocho sospechosos vinculados al asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela. El operativo busca avanzar en la investigación de un caso que conmocionó al conurbano bonaerense.

En un operativo conjunto realizado en las últimas horas, la Policía Federal y la Bonaerense detuvieron a ocho personas en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, en relación con el triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

Los allanamientos se llevaron a cabo en varias viviendas del complejo habitacional, donde se buscaban elementos y personas vinculadas al asesinato de tres jóvenes ocurrido el fin de semana pasado en el partido bonaerense. Fuentes judiciales confirmaron que los detenidos tienen entre 18 y 35 años y al menos dos de ellos tendrían vínculos directos con la investigación.

El triple homicidio se registró en un predio ubicado en la calle 1260 entre 528 y 529 de Florencio Varela. Las víctimas fueron identificadas como Ezequiel Almirón (23), Brandon Rodríguez (21) y un adolescente de 17 años cuyo nombre se reserva por razones legales. Los tres fueron encontrados sin vida con múltiples disparos de arma de fuego.

Según los primeros peritajes, las víctimas fueron atacadas en un contexto de ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo en la zona sur del conurbano. Los investigadores creen que el móvil estaría relacionado con disputas territoriales entre bandas que se disputan la venta de drogas en Florencio Varela y Quilmes.

Los allanamientos en Villa Zavaleta se ordenaron a partir de información obtenida de cámaras de seguridad y de testimonios recogidos en las primeras 48 horas de la investigación. En los procedimientos se secuestraron celulares, municiones y una motocicleta que coincidiría con una de las que fue vista en el lugar del hecho.

El caso está a cargo de la fiscal Soledad Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Florencio Varela, quien pidió la detención de los implicados por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en concurso premeditado de dos o más personas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron que los operativos forman parte de un trabajo coordinado entre fuerzas federales y provinciales para desarticular bandas que operan en el sur del conurbano y que tienen ramificaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Los ocho detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para ser indagados en las próximas horas. Por el momento, no se descartaron nuevas detenciones en las próximas 24 horas, según indicaron fuentes cercanas a la causa.

El triple crimen generó fuerte conmoción en Florencio Varela, donde vecinos y familiares de las víctimas realizaron una marcha pidiendo justicia y mayor presencia policial en los barrios más calientes del distrito.

Este nuevo avance de la investigación representa un paso importante en un caso que, por la cantidad de víctimas y la forma en que se produjo el ataque, había sido catalogado como uno de los hechos más graves de los últimos meses en el conurbano bonaerense.