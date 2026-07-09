Policía se presentó a trabajar y terminó detenido por violencia de género en el departamento Robles

Un agente de la fuerza santafesina acudió a su puesto en la comisaría y fue arrestado por orden judicial en el marco de una denuncia por violencia de género en el departamento Robles, provincia de Santa Fe.

Un efectivo policial se presentó como de costumbre en su lugar de trabajo en el departamento Robles, al norte de la provincia de Santa Fe, y terminó detenido por una causa de violencia de género que pesaba sobre él.

Según confirmaron fuentes judiciales a este diario, el agente fue aprehendido en las últimas horas tras la orden de un juez de instrucción que avaló la denuncia presentada por su expareja. El procedimiento se llevó a cabo de manera discreta dentro de las instalaciones de la comisaría para evitar incidentes.

El hecho se produjo en el marco de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y se enmarca en un aumento de denuncias de este tipo contra miembros de fuerzas de seguridad en el interior santafesino. La mujer había relatado episodios de maltrato físico y psicológico que se habrían extendido durante la relación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que la causa está en etapa de investigación y que se tomaron medidas cautelares inmediatas para resguardar a la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento del imputado. El policía quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a una unidad carcelaria de la zona.

Este tipo de situaciones genera preocupación tanto en ámbitos sindicales de la fuerza como en organizaciones de género, que reclaman mayor celeridad en las investigaciones y capacitación específica para los uniformados. En los últimos dos años, el departamento Robles registró un incremento del 35% en denuncias por violencia intrafamiliar, según datos oficiales del Observatorio de Violencia de Género de Santa Fe.

El caso se suma a otros episodios similares ocurridos en distintas localidades del norte provincial, donde el vínculo entre denunciantes y efectivos policiales complica el acceso a la justicia. Desde la Jefatura de Policía de la provincia aseguraron que se aplicará el protocolo interno de separación del cargo mientras avance la investigación penal.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y no se brindaron mayores detalles sobre la identidad del detenido ni de la denunciante, para preservar la integridad de las partes. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de imputación correspondiente.