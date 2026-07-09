Detuvieron a un joven por el asesinato a golpes de un vecino en Ingeniero Budge

Un hombre de 32 años fue capturado en Lomas de Zamora tras ser señalado como el autor de la muerte de su vecino, a quien golpeó brutalmente en la cabeza. El hecho ocurrió en Ingeniero Budge y la causa es investigada como homicidio.

Un joven de 25 años fue detenido en las últimas horas acusado de asesinar a golpes a un vecino de 32 años en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda de la calle French al 2900, donde la víctima, identificada como Jorge Daniel Maidana, fue hallada sin vida con graves lesiones en la cabeza. Según las primeras pericias, el hombre recibió múltiples golpes con un elemento contundente.

Vecinos alertaron a la policía tras escuchar una fuerte discusión y ruidos en la casa. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo y comenzaron la investigación. La fiscalía de Lomas de Zamora ordenó la detención de un joven que vivía en las inmediaciones y que había mantenido un altercado previo con la víctima.

El detenido, cuyo nombre se reserva por razones legales, fue capturado en un operativo en la zona de Villa Fiorito. Presentaba heridas compatibles con una pelea y, según fuentes judiciales, habría confesado parcialmente su participación en la golpiza. La causa fue caratulada como homicidio simple y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Lomas de Zamora.

Peritos de la Policía Científica realizaron las pericias en el lugar y secuestraron elementos que serían clave para la investigación, entre ellos un objeto que podría haber sido utilizado como arma. La autopsia confirmó que la muerte fue producto de un traumatismo craneoencefálico grave.

Este tipo de hechos genera alarma en barrios del conurbano donde las disputas vecinales muchas veces terminan en violencia extrema. Desde la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora indicaron que no era la primera vez que ambos hombres tenían roces, aunque nunca habían llegado a la violencia física hasta este episodio.

La familia de la víctima pidió justicia y que se esclarezca completamente lo ocurrido. Mientras tanto, el joven detenido quedó a disposición del juez de Garantías y se espera que en las próximas horas sea indagado.

Las autoridades continúan recolectando testimonios de vecinos y analizando cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo más personas involucradas o si se trató de un hecho entre dos individuos.