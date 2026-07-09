Córdoba: con un arma de juguete robó a una mujer y terminó detenido

Un joven de 19 años fue arrestado en la capital cordobesa tras asaltar a una mujer con una réplica de pistola. El hecho ocurrió en barrio General Paz y la Policía lo capturó minutos después gracias al alerta vecinal.

Un joven de 19 años fue detenido en la ciudad de Córdoba luego de robarle la cartera a una mujer utilizando un arma de juguete. El incidente ocurrió alrededor de las 19:30 del lunes en barrio General Paz, según informaron fuentes policiales.

La víctima, una mujer de 42 años que regresaba de hacer compras, relató que el asaltante la abordó en la esquina de las calles Tucumán y San Luis. El joven le mostró lo que parecía una pistola y le exigió que entregara sus pertenencias. Tras apoderarse de la cartera, huyó corriendo por las calles del barrio.

La mujer dio aviso inmediato a la Policía y proporcionó una descripción detallada del ladrón. Efectivos de la Departamental Capital se movilizaron rápidamente y, en menos de 20 minutos, localizaron al sospechoso a pocas cuadras del lugar, en inmediaciones de la plaza San Martín.

Al ser interceptado, el joven intentó resistirse, pero fue reducido sin que se registraran heridos. En el procedimiento, los agentes secuestraron el arma de juguete, una réplica de color negro que simulaba una pistola semiautomática, y la cartera sustraída.

El detenido fue identificado como N. A. G., de 19 años, con domicilio en el mismo barrio donde ocurrió el hecho. Según los primeros informes, tiene antecedentes por delitos contra la propiedad cometidos en la zona.

Desde la Unidad Judicial de Control y Seguridad de la Fiscalía de Instrucción, se ordenó su traslado a la sede policial para ser notificado de la causa por robo calificado. La investigación continúa para determinar si actuó solo o si forma parte de una banda que opera en la zona céntrica de la capital provincial.

El caso vuelve a poner en discusión la utilización de armas de juguete en delitos, una modalidad que genera confusión en las víctimas y complica la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. En Córdoba, este tipo de hechos se registraron con mayor frecuencia durante los últimos dos años, según estadísticas del Observatorio de Seguridad.

Vecinos de General Paz expresaron su preocupación por la inseguridad en el barrio, que históricamente fue uno de los más tranquilos de la ciudad. “Ya no se puede caminar tranquilo ni de día”, comentó una vecina que prefirió no dar su nombre.

La mujer asaltada sufrió un fuerte shock nervioso y fue asistida por personal médico en el lugar. No presentó lesiones físicas, pero sí un cuadro de ansiedad que requirió atención.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que se reforzarán los patrullajes en la zona y se intensificarán los controles para prevenir este tipo de delitos. La causa quedó caratulada como robo calificado por el uso de arma y será investigada por la fiscalía correspondiente.