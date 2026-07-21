Policía retirado de la Federal mató a un motochorro en salidera en Núñez y quedó detenido

Un exagente de la Policía Federal intervino en una salidera bancaria en el barrio porteño de Núñez, donde terminó matando a uno de los ladrones. Quedó detenido e imputado por homicidio.

Un policía retirado de la Federal intervino este miércoles en una salidera en Núñez y mató a uno de los motochorros que acababan de asaltar a una mujer que salía de un banco. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 en la esquina de Avenida del Libertador y Blanco Encalada, y el exagente quedó detenido e imputado por homicidio.

Según las primeras informaciones a las que accedió este medio, el retirado, de 58 años, se encontraba en la zona cuando vio la secuencia. Los delincuentes, que se movían en una moto, acababan de arrebatarle una cartera a la víctima. El policía sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos. Uno impactó en el conductor de la moto, que murió en el lugar. El acompañante logró escapar a pie y es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

La fiscalía a cargo de la investigación ordenó la detención del exagente. Se lo imputa por homicidio en exceso de la legítima defensa, aunque la calificación podría modificarse según avance la pesquisa. El arma utilizada, una pistola 9 milímetros, fue secuestrada para peritajes balísticos.

Testigos relataron que todo ocurrió en pocos segundos. La mujer, de 42 años, había retirado dinero de una sucursal bancaria y caminaba por la vereda cuando fue abordada por los dos motochorros. El policía retirado, que no se encontraba de servicio, pasaba por allí en un auto particular y decidió intervenir.

Desde la Policía Federal confirmaron que el hombre se retiró del cuerpo en 2018 tras 28 años de servicio. No registra antecedentes penales ni sanciones disciplinarias durante su carrera. En el lugar trabajaron peritos de la Policía de la Ciudad y personal de la comisaría 33ª.

Este tipo de hechos genera siempre un debate sobre los límites de la legítima defensa y el rol de los civiles armados, especialmente cuando se trata de policías retirados. Las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios serán clave para determinar si el uso del arma fue proporcionado a la amenaza.

La investigación busca ahora reconstruir con exactitud la secuencia de movimientos. Se analizarán las distancias, la trayectoria de los disparos y si existió riesgo concreto para la integridad física del exagente o de terceros. Hasta el cierre de esta nota, el segundo delincuente no había sido detenido.

En los últimos meses se registraron varios casos de salideras en barrios de la Capital, especialmente en zonas cercanas a bancos y cajeros. Las autoridades porteñas reforzaron la presencia policial en los alrededores de las sucursales, pero los motochorros adaptan sus modus operandi con rapidez.