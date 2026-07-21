Atrincherados en Barrio Manantiales: se hicieron pasar por policías para robar droga

Un grupo de personas atrincheradas en el Barrio Manantiales de San Juan simuló ser personal policial para perpetrar un robo de estupefacientes. El hecho generó un fuerte operativo de seguridad en la zona.

Un confuso episodio ocurrido en el Barrio Manantiales de la ciudad de San Juan terminó con un fuerte operativo policial tras conocerse que un grupo de personas atrincheradas en una vivienda se hicieron pasar por efectivos de la fuerza para robar droga.

Según informaron fuentes judiciales y policiales consultadas por Diario Huarpe, los individuos habrían simulado un procedimiento legal para apoderarse de una cantidad importante de estupefacientes que se encontraba en la casa. La maniobra generó confusión entre vecinos y generó la intervención inmediata de las autoridades reales.

El hecho se registró en las últimas horas en una de las manzanas más conflictivas del barrio, donde desde hace meses se reportan tensiones por la presencia de bandas dedicadas al narcomenudeo. Los falsos policías, que portaban chalecos y credenciales apócrifas, irrumpieron en la vivienda y se llevaron varios paquetes de cocaína y marihuana, según los primeros testimonios recolectados.

Una vez alertadas las fuerzas genuinas, se montó un amplio cordón de seguridad. Personal de la Policía de San Juan y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales se hizo presente en el lugar, donde los sospechosos permanecieron atrincherados durante varias horas, negándose a salir.

"Se trata de un robo con modalidad novedosa en la provincia, donde los delincuentes aprovechan la confusión que genera la simulación de autoridad", explicó un investigador que participa del caso. Hasta el momento no se reportaron heridos, pero sí se incautaron elementos que podrían vincular a los involucrados con otras causas por narcotráfico.

El barrio Manantiales, ubicado en el departamento Rawson, es una zona que viene siendo monitoreada de cerca por las autoridades provinciales. En los últimos dos años se registraron varios operativos de gran escala contra el tráfico de drogas, con decomisos que superaron los 50 kilos en algunos procedimientos.

Desde el Ministerio de Seguridad de San Juan confirmaron que se está trabajando en conjunto con la Justicia para esclarecer el hecho y determinar si los falsos policías tienen vínculos con alguna organización mayor. Por el momento, las negociaciones para que los atrincherados se entreguen continúan en desarrollo.

Vecinos del lugar, que prefirieron mantener el anonimato, manifestaron su preocupación por la escalada de violencia en la zona y pidieron mayor presencia permanente de las fuerzas de seguridad. "Esto ya se está saliendo de control", dijo una mujer que vive a pocas cuadras de donde ocurrió el incidente.

El caso se suma a una serie de hechos delictivos que tienen como eje el robo y la comercialización de estupefacientes, un flagelo que las autoridades reconocen como uno de los principales problemas de seguridad en el Gran San Juan.

Las pericias en el lugar y los allanamientos relacionados siguen en marcha. Se espera que en las próximas horas haya más precisiones sobre la identidad de los involucrados y el destino de la droga sustraída.