Policía muerto en un robo: el "experto tirador" acusado del peor error

Un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires falleció tras ser baleado durante un asalto. Un compañero, calificado como tirador experto, es señalado por un disparo accidental que habría causado la muerte. El caso genera fuerte conmoción.

Un trágico episodio ocurrido en las últimas horas en el conurbano bonaerense dejó como saldo un policía muerto y una investigación que apunta, paradójicamente, a otro efectivo como responsable principal del disparo fatal.

Según los primeros datos que trascendieron, todo comenzó con un robo en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Dos agentes que se encontraban en la zona intentaron intervenir. En medio del forcejeo con los delincuentes, uno de los uniformados recibió un impacto de bala que terminó siendo mortal.

Lo que complica aún más el panorama es que, de acuerdo con las pericias balísticas preliminares que maneja la fiscalía, el proyectil que mató al policía no provino del arma de los ladrones, sino del compañero que lo acompañaba en el procedimiento.

El agente señalado es descrito por sus superiores como un "experto tirador", con años de entrenamiento en el uso de armas de fuego y participaciones en operativos de alto riesgo. Esa misma expertise ahora se vuelve contra él: se lo acusa de haber cometido el "peor error" posible en un momento de tensión.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el disparo se produjo en condiciones de escasa visibilidad y a corta distancia, lo que pudo haber generado una confusión fatal. El policía herido fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

El caso generó inmediata conmoción en la fuerza. Familiares del agente fallecido se acercaron al lugar y exigieron respuestas. "No puede ser que lo mate uno de los suyos", se escuchó decir en medio de la bronca y el dolor.

Desde la Policía Bonaerense confirmaron que se abrió un sumario interno paralelo a la causa penal que lleva adelante la Justicia. El tirador experto quedó apartado de sus funciones mientras se determinan las responsabilidades.

Este tipo de episodios, aunque poco frecuentes, ponen en evidencia los riesgos que implica el uso de armas de fuego en intervenciones rápidas y de alto estrés. Expertos consultados por Última Hora Diario señalan que la diferencia entre un procedimiento exitoso y una tragedia muchas veces se reduce a milésimas de segundo y a la capacidad de mantener la calma bajo presión.

La investigación continúa. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de las pericias, incluyendo el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de eventuales testigos. Los dos delincuentes involucrados en el robo huyeron y son intensamente buscados.

Mientras tanto, la familia del policía caído prepara el velatorio, que se realizará en las próximas horas en La Matanza. El agente, de 32 años, deja una esposa y dos hijos pequeños.

Este caso se suma a la larga lista de tragedias que golpean a las fuerzas de seguridad argentinas, donde la línea que separa al héroe del error fatal puede borrarse en un instante.