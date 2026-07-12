Miramar: un policía mató a un adolescente de 16 años en un control y quedó detenido

Un joven de 16 años murió de un disparo en el pecho durante un control vehicular en Miramar. Un agente de la Policía de Córdoba quedó detenido por el hecho, que ocurrió en la madrugada del domingo.

Un adolescente de 16 años murió de un balazo en el pecho durante un control policial en Miramar, balneario cordobés del Mar de los Sierras, y un agente de la Policía de la provincia quedó detenido por el hecho.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo en la ruta provincial 11, a la altura del acceso a la localidad. Según las primeras informaciones, el joven circulaba en un automóvil junto a otros tres ocupantes cuando fueron interceptados por un operativo de rutina.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, se generó una discusión entre los ocupantes del vehículo y los efectivos. En ese contexto, uno de los policías disparó y el tiro impactó en el pecho del adolescente, que fue identificado como Bautista Arregui. El joven fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después como consecuencia de la herida.

El agente involucrado, de 32 años y con varios años de servicio, quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Desde la Policía de Córdoba confirmaron que se le inició un sumario administrativo y que se encuentra alojado en una dependencia policial a la espera de su declaración.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Miramar, Ana Noguera, quien ordenó las primeras medidas: pericias balísticas, toma de testimonios a los otros ocupantes del auto y al resto de los efectivos presentes, y el secuestro del arma reglamentaria del policía.

Según trascendió, los ocupantes del vehículo no tenían antecedentes penales relevantes y el control se enmarcaba en los habituales operativos de prevención que se refuerzan durante la temporada estival en los balnearios cordobeses.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se limitaron a expresar que “se está investigando con total transparencia” y que se brindará “toda la información disponible una vez que avance la pesquisa”.

El hecho generó conmoción en Miramar, una localidad que suele recibir turismo familiar y que en estas semanas vive el pico de la temporada de verano. Familiares y vecinos se concentraron en las inmediaciones del hospital y luego frente a la comisaría local para pedir justicia.

Bautista Arregui era vecino de la zona y cursaba el último año de la escuela secundaria. Sus allegados lo describieron como un chico “tranquilo y sin problemas”.

La autopsia se realizará en las próximas horas en el Instituto Médico Forense de la ciudad de Córdoba, mientras que la fiscalía busca determinar si el disparo se produjo en medio de un forcejeo, si hubo amenaza previa o si se trató de un uso desmedido de la fuerza.

Este tipo de hechos reavivan el debate sobre los protocolos de actuación policial en controles vehiculares, especialmente en contextos de alta circulación turística. Desde distintas organizaciones de derechos humanos ya se pronunciaron y pidieron que la investigación sea “rápida, independiente y exhaustiva”.

La causa fue caratulada como homicidio en principio, aunque la calificación puede modificarse según avance la pesquisa y los resultados de las pericias.

Por el momento, el policía permanece detenido y no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, que se espera para las próximas horas.