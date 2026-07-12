Cayó otro sospechoso por el crimen del policía federal en Rosario

Un nuevo detenido se suma a la investigación por el asesinato de un agente de la Policía Federal Argentina en Rosario. Las autoridades continúan avanzando en la identificación de los responsables del hecho ocurrido en el barrio Las Flores.

Un nuevo sospechoso cayó detenido en las últimas horas en el marco de la investigación por el asesinato de un policía federal ocurrido en Rosario, según informaron fuentes judiciales a El Litoral.

El hecho se registró el pasado 10 de junio en el barrio Las Flores, cuando el cabo primero Walter Alejandro Pérez fue emboscado y baleado mientras se encontraba fuera de servicio. El agente falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Según los primeros datos de la pesquisa, el nuevo detenido sería uno de los que habría participado directamente en el ataque. La detención se concretó en un procedimiento conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Hasta el momento, son tres las personas que quedaron detenidas por este homicidio. Las autoridades continúan analizando pruebas y testimonios para determinar el móvil del crimen, aunque no descartan que esté vinculado a ajustes de cuentas entre bandas narco que operan en la zona sur de la ciudad.

El cabo Pérez, de 42 años, se desempeñaba en la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina con sede en Rosario. Tenía más de 15 años de servicio y era padre de dos hijos. Su muerte generó un fuerte repudio tanto en el ámbito policial como en la sociedad rosarina.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Nación se reforzó la presencia de fuerzas federales en los barrios más calientes de Rosario, donde los enfrentamientos entre bandas han dejado decenas de víctimas en los últimos meses.

La jueza de Instrucción Penal que lleva adelante la causa ordenó una serie de allanamientos en los últimos días que derivaron en la última detención. Los investigadores creen que el grupo responsable del asesinato del policía federal actuaba bajo órdenes de un cabecilla que se encuentra prófugo.

Este nuevo avance en la investigación se produce en medio de una escalada de violencia en Rosario, que ya acumula más de 140 homicidios en lo que va del año. Las autoridades prometieron endurecer los controles y avanzar sobre las economías delictivas que financian estas organizaciones.