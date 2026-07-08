Detuvieron en una cancha de fútbol de La Matanza a un joven de 19 años acusado de homicidio

El sospechoso fue apresado por la Policía Bonaerense mientras jugaba un partido en una cancha del partido de La Matanza. La detención se produjo tras una orden judicial por un caso de homicidio.

Un joven de 19 años acusado de homicidio fue detenido este miércoles por la Policía Bonaerense mientras participaba de un partido de fútbol en una cancha del partido de La Matanza.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio Villa Celina, donde efectivos de la Comisaría 5ª de La Matanza irrumpieron en pleno partido y lo sacaron de la cancha. El chico, cuya identidad se mantiene en reserva por su minoría de edad al momento de los hechos, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 de ese distrito.

La orden de detención responde a una causa por homicidio simple que investiga la fiscalía penal de La Matanza. Según la acusación, el joven habría participado en un hecho ocurrido hace varias semanas en la misma zona, donde una persona perdió la vida tras una pelea entre grupos antagónicos.

Vecinos del lugar relataron que el procedimiento fue rápido y sin incidentes mayores, aunque generó sorpresa entre los jugadores y el público que seguía el encuentro amateur. “Estaban jugando y de repente llegaron varios patrulleros. Lo sacaron del medio de la cancha y lo metieron en el móvil”, contó un testigo que pidió reserva de su nombre.

La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo de la víctima, un hombre de 25 años, en una calle lindante con un predio deportivo. La autopsia determinó que murió por heridas de arma blanca. Testigos y pericias posteriores apuntaron al ahora detenido como uno de los presuntos autores.

Desde la Policía Bonaerense confirmaron que el operativo fue coordinado con la fiscalía interviniente y que el joven ya fue trasladado a una unidad carcelaria. Se espera que en las próximas horas sea indagado por el magistrado a cargo de la causa.

Este tipo de detenciones en espacios públicos durante actividades recreativas no son infrecuentes en el conurbano bonaerense, donde las fuerzas de seguridad suelen aprovechar la visibilidad de los imputados en barrios para cumplir órdenes judiciales pendientes.

La causa sigue en etapa de investigación y por el momento no se registraron otras detenciones vinculadas al mismo hecho. Las autoridades no descartaron que haya más involucrados en el homicidio.