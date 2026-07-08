Femicidio de Gabriela Barrios en Chaco: la discusión grabada y el hallazgo en el pozo

La Justicia chaqueña investiga el femicidio de Gabriela Barrios, asesinada presuntamente por su pareja. Una grabación de audio de la discusión previa y el hallazgo de su cuerpo en un pozo revelan detalles estremecedores del caso.

La investigación por el femicidio de Gabriela Barrios, de 32 años, avanza en la provincia del Chaco con detalles cada vez más perturbadores. La mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 38 años que ya está detenido, y su cuerpo apareció en un pozo en una zona rural cercana a Resistencia.

Según fuentes judiciales consultadas, el hecho ocurrió el fin de semana pasado. Una fuerte discusión entre la pareja fue grabada en audio, material que ahora forma parte central de la prueba. En la grabación se escucha a Gabriela pedir auxilio y al acusado responder con insultos y amenazas. Esa pieza de audio fue clave para que los investigadores determinaran la mecánica del crimen y el móvil de violencia de género.

El cuerpo de Gabriela fue encontrado el lunes por la tarde en un pozo de unos cuatro metros de profundidad, ubicado en un terreno baldío a pocos kilómetros de la casa donde vivía la pareja. Los peritos constataron que presentaba signos de violencia y que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, según los primeros resultados de la autopsia. El acusado habría intentado ocultar el cadáver arrojándolo al pozo con la intención de que no fuera hallado fácilmente.

Vecinos de la zona declararon que ya habían alertado sobre episodios previos de violencia doméstica. Gabriela había manifestado en varias oportunidades su temor a su pareja, aunque no había radicado denuncia formal en las últimas semanas. La familia de la víctima, en tanto, reclama que se investigue si existió omisión de parte de las autoridades que podrían haber intervenido antes.

El detenido fue imputado por el delito de femicidio y se encuentra alojado en una comisaría de la zona a disposición de la fiscalía especializada en violencia de género. La causa está en manos de la fiscal Claudia Barone, quien ordenó una serie de peritajes adicionales, entre ellos el análisis exhaustivo del teléfono celular de ambos y el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas.

Este caso vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia machista en el interior del país. Según datos del Observatorio de Mujeres, en lo que va del año ya se registraron más de 140 femicidios en Argentina, varios de ellos en provincias del NEA. En Chaco, las organizaciones feministas vienen denunciando falta de recursos para los centros de atención a víctimas y demoras en la aplicación de la ley Micaela en los organismos judiciales y policiales.

La familia de Gabriela Barrios convocó a una marcha de repudio para este viernes en la plaza principal de Resistencia. Exigen que se esclarezca completamente el hecho y que el acusado no acceda a ningún beneficio procesal. Mientras tanto, la Justicia continúa recolectando evidencia para robustecer la acusación y evitar que el femicidio quede impune.

Desde Última Hora Diario seguiremos de cerca el desarrollo de la investigación, porque cada femicidio no es un hecho aislado sino la consecuencia de un patrón de violencia que el Estado y la sociedad tienen la obligación de desarticular.