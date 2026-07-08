Choque entre un taxi y una moto policial en Córdoba: un agente herido

Un efectivo de la Policía de Córdoba resultó lesionado tras colisionar la moto en la que circulaba con un taxi en el cruce de Pellegrini y Francia. El agente fue trasladado al hospital y se investiga cómo ocurrió el siniestro vial.

Un efectivo de la Policía de Córdoba resultó herido este miércoles por la mañana luego de que la moto en la que circulaba chocara con un taxi en el cruce de las avenidas Pellegrini y Francia, en la capital provincial.

Según los primeros datos, el agente sufrió lesiones que motivaron su traslado al Hospital de Urgencias, donde quedó internado con pronóstico reservado. No trascendieron aún detalles sobre la gravedad de las heridas ni si se trató de un traumatismo de consideración.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8:30, en uno de los cruces más transitados del centro cordobés. Testigos relataron que ambos vehículos colisionaron de manera violenta, lo que provocó demoras importantes en el tránsito de la zona. Personal de la Policía y de Tránsito Municipal trabajó en el lugar para retirar los rodados y restablecer la circulación.

Desde la fuerza de seguridad indicaron que se abrió una investigación para determinar las responsabilidades. Se analizarán las cámaras de seguridad de la zona y se tomarán declaraciones a los conductores involucrados y a eventuales testigos. Hasta el momento no se informó si alguno de los dos vehículos tenía prioridad de paso ni si hubo infracciones previas.

Este tipo de choques entre móviles policiales y vehículos civiles se repiten con frecuencia en las grandes ciudades. En Córdoba, los siniestros viales constituyen una de las principales causas de lesiones y muertes, según los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La familia del efectivo herido fue notificada de inmediato y se encuentra acompañándolo en el centro de salud. Desde Última Hora Diario seguiremos el estado de salud del agente y el avance de la causa judicial que se abrió de oficio.

En los últimos años, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial, se registraron varios incidentes similares. Vecinos de la zona señalaron que el semáforo del cruce suele generar confusión en horas pico, aunque las autoridades aún no confirmaron si ese factor influyó en este caso concreto.

El conductor del taxi quedó a disposición de la Justicia y se le realizó el test de alcoholemia de rutina, que dio negativo. La moto policial, con las identificaciones reglamentarias, presentaba daños visibles en el lateral y en el frente tras el impacto.