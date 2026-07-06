Asesinaron a un agente de la Policía Federal en Rosario: hay dos heridos

Un efectivo de la Policía Federal Argentina fue asesinado a balazos en un grave episodio ocurrido en Rosario. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque, que se suma a la ola de violencia que vive la ciudad santafesina.

Un agente de la Policía Federal Argentina fue asesinado este miércoles en Rosario en un violento episodio que dejó además dos personas heridas de bala.

El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad, en jurisdicción de la comisaría 19ª. Según las primeras informaciones, el efectivo federal recibió varios disparos cuando se encontraba en la vía pública junto a otras dos personas, que también fueron alcanzadas por los balazos.

El agente falleció en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que los dos heridos fueron trasladados de urgencia a centros de salud de la zona. Uno de ellos se encuentra en estado reservado, según indicaron fuentes judiciales consultadas.

Personal de la Policía de Santa Fe y de la propia Federal montaron un operativo cerrojo en la zona para intentar dar con los autores del ataque. Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el móvil del crimen, aunque en Rosario los investigadores suelen vincular este tipo de hechos con ajustes de cuentas entre bandas narco o represalias contra fuerzas de seguridad.

El asesinato de un miembro de la Policía Federal se suma a la larga lista de hechos de violencia armada que sufre la ciudad. En lo que va del año, Rosario acumula decenas de homicidios, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y al control territorial de las distintas facciones.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y del gobierno provincial confirmaron que se está trabajando en forma conjunta para identificar a los responsables. El caso quedó en manos de la Justicia Federal y de la fiscalía de turno en Rosario.

Vecinos del barrio expresaron su temor ante la escalada de violencia. "Es de día y ya no se puede salir tranquilo", comentó una mujer que prefirió no identificarse. El episodio vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de las políticas de seguridad implementadas hasta el momento en la región.

Las autoridades prometieron que se reforzará la presencia policial en la zona y se intensificarán las investigaciones para dar con los sicarios. Por el momento, el hermetismo oficial es total respecto a la identidad de la víctima y de los heridos hasta que se notifique a los familiares.