Policía Federal intercepta avioneta con más de 400 kilos de droga en pista clandestina de Corrientes

Agentes de la Policía Federal Argentina desarticularon un intento de narcotráfico en una pista improvisada en la provincia de Corrientes. Se incautaron más de 400 kilos de estupefacientes y detuvieron a varias personas.

En un operativo de alto impacto, la Policía Federal Argentina (PFA) interceptó una avioneta cargada con más de 400 kilos de droga en una pista clandestina ubicada en la provincia de Corrientes.

El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas en una zona rural del interior correntino, donde las fuerzas de seguridad detectaron el aterrizaje irregular de la aeronave. Según fuentes oficiales, la avioneta transportaba un cargamento valuado en millones de pesos, compuesto principalmente por cocaína y marihuana con alto grado de pureza.

Al momento de la intervención, los efectivos federales detuvieron a al menos tres personas que se encontraban en la pista y custodiaban la carga. La investigación preliminar indica que la droga tenía como destino final el Gran Buenos Aires, desde donde sería distribuida en el mercado local.

El operativo fue coordinado por la Delegación Corrientes de la PFA, con apoyo de la División Drogas Peligrosas y de la Policía de la provincia. Las autoridades confirmaron que se incautaron 420 kilos de estupefacientes, la avioneta y varios vehículos que formaban parte de la logística del traslado.

"Se trata de un golpe importante al narcotráfico que opera en la región nordeste", señalaron voceros judiciales. La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Corrientes, que ya imputó a los detenidos por los delitos de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Este tipo de intervenciones en pistas clandestinas se ha vuelto más frecuente en las provincias fronterizas, donde el contrabando aéreo representa uno de los métodos preferidos por las organizaciones criminales para eludir los controles terrestres y fluviales.

Las autoridades continúan con los allanamientos relacionados y no descartan que haya más involucrados en la red. La droga decomisada fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad a depósitos judiciales para su posterior destrucción.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la coordinación entre fuerzas federales y provinciales, que permitió neutralizar el envío antes de que llegara a su destino final. El caso se suma a una serie de operativos recientes en el Litoral argentino que buscan desarticular las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con el mercado europeo y local.