Detuvieron al jefe de la banda que mató a un policía federal retirado en Ituzaingó

La Policía Bonaerense capturó a un hombre de 38 años señalado como el líder del grupo que asesinó a un ex agente durante un robo en su casa de Ituzaingó. El operativo se dio tras intensas investigaciones.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo al presunto jefe de la banda que, en octubre pasado, asesinó a un policía federal retirado durante un intento de robo en su vivienda de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense.

El detenido es un hombre de 38 años, identificado como el cabecilla del grupo que irrumpió en la casa de la víctima, un ex agente de 68 años, y lo mató de un disparo. El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2024 en una calle del barrio Parque Leloir.

Según las fuentes consultadas por Última Hora Diario, el operativo se concretó en las últimas horas en la localidad de Merlo, donde los efectivos de la DDI local y de la Comisaría de Ituzaingó allanaron un domicilio y capturaron al sospechoso sin ofrecer resistencia. En el procedimiento también secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación, a cargo de la fiscal Laura Syses, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó, permitió identificar al resto de los integrantes de la banda. Hasta el momento hay otros tres detenidos por el mismo caso, todos con antecedentes por robos violentos en la zona oeste.

El crimen había generado conmoción en el barrio. Según la reconstrucción, los ladrones ingresaron a la vivienda de la víctima con intenciones de robo. Al encontrarse con el ex policía, se produjo un forcejeo y uno de los delincuentes disparó, provocándole la muerte en el lugar.

"El detenido era el que planificaba los golpes y elegía los objetivos", indicaron fuentes de la pesquisa. La banda operaba principalmente en Ituzaingó, Morón y Merlo, con un modus operandi que consistía en seguir a personas de edad avanzada o jubilados que vivían solos.

La detención del líder del grupo cierra, en parte, un caso que había sido priorizado por las autoridades provinciales. Desde la Jefatura de Policía se confirmó que continuarán los operativos para desarticular otras bandas dedicadas al robo en domicilios en la región.

Este tipo de crímenes, lamentablemente, se repiten en el conurbano. En los últimos meses se registraron varios casos similares en localidades del oeste, donde los jubilados y personas mayores se convierten en blanco fácil de delincuentes violentos.

La fiscalía ya imputó al detenido por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robo en grado de tentativa y asociación ilícita. Se espera que en las próximas horas sea indagado y se defina su situación procesal.