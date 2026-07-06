Detuvieron a dos sospechosos por el asesinato de un policía federal

Dos hombres quedaron detenidos e imputados por el crimen de un suboficial de la Policía Federal ocurrido en la provincia de Buenos Aires. La investigación avanza con pruebas recolectadas en el lugar del hecho.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas como sospechosos del asesinato de un suboficial de la Policía Federal Argentina ocurrido en el conurbano bonaerense.

Según informaron fuentes judiciales a Cadena 3, los detenidos quedaron imputados por el delito de homicidio agravado. Ambos serían mayores de edad y tendrían antecedentes por delitos contra la propiedad.

El hecho se registró hace una semana en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando el policía federal fue interceptado por al menos dos personas que intentaron robarle su motocicleta. En medio de un forcejeo, el oficial recibió un disparo que le causó la muerte casi en el acto.

El suboficial, de 38 años, se desempeñaba en una división de la Federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Volvía de su turno cuando fue abordado en la calle.

Según los primeros peritajes, el arma utilizada sería una pistola 9 milímetros. Los investigadores recuperaron una vaina servida en la escena y analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la huida de los agresores.

La detención de los dos sospechosos se concretó tras varios allanamientos ordenados por la fiscalía a cargo de la causa. En uno de los domicilios se secuestraron prendas que coincidirían con las descritas por testigos y un teléfono celular que está siendo peritado.

Desde la familia del policía asesinado pidieron que se esclarezca completamente el hecho y que se aplique todo el peso de la ley. “No era un chorro, era un laburante que volvía a su casa”, dijo su hermano en diálogo con este medio.

En La Matanza, según datos de la Procuración General de la Nación, los homicidios en ocasión de robo aumentaron un 12% en el último año. Este caso se suma a una serie de crímenes que tienen como víctimas a trabajadores que regresan de sus turnos nocturnos.

La causa está caratulada como homicidio en ocasión de robo y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de La Matanza. Los dos detenidos se negaron a declarar y permanecerán alojados en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero.

Investigadores no descartan que los sospechosos integraran una banda dedicada a robos de vehículos en la zona oeste del conurbano. Se espera que en las próximas horas se realicen nuevas medidas de prueba, entre ellas ruedas de reconocimiento y peritajes balísticos.