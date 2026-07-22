Policía baleó a un nene de 10 años en medio de un tiroteo con ladrones en La Matanza

El menor recibió un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento entre efectivos y delincuentes en Villa Celina. Está grave en el hospital y la Justicia investiga si el proyectil salió del arma del oficial.

Un nene de 10 años fue baleado en la cabeza durante un tiroteo entre un policía y ladrones en Villa Celina, partido de La Matanza, y permanece internado en estado grave.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del miércoles en la calle Murguiondo al 4800, cuando dos efectivos de la Policía Bonaerense realizaban un operativo de prevención y fueron atacados a tiros por al menos tres delincuentes que intentaban robar en la zona.

Según las primeras investigaciones, en el intercambio de disparos uno de los proyectiles impactó en la cabeza del chico, que se encontraba en la vereda de su casa. Los vecinos relataron que el menor estaba jugando cerca del lugar cuando comenzó el tiroteo.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital del Niño de San Justo, donde ingresó con pronóstico reservado. Fuentes médicas indicaron que el impacto fue en la región parietal y que su estado es crítico.

La fiscalía de La Matanza, a cargo de la doctora Lorena Tevez, abrió una investigación por tentativa de homicidio y dispuso el secuestro de las armas de los dos policías para peritaje balístico. El objetivo central es determinar si el disparo que hirió al nene salió del arma reglamentaria de uno de los oficiales.

Hasta el momento no hay detenidos por el tiroteo. Los ladrones escaparon a pie y se desconoce su identidad. Testigos afirmaron que los delincuentes eran tres y que huyeron por los pasillos de un complejo de monoblocks cercano.

El caso generó indignación en el barrio. Vecinos de Villa Celina se concentraron en las inmediaciones del hospital exigiendo respuestas y pidiendo mayor seguridad en la zona, que registra altos índices de robos y tiroteos.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que se está realizando una investigación interna y que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información recolectada. No descartaron que los policías hayan actuado en legítima defensa, pero insistieron en que el foco está puesto en esclarecer el origen del proyectil que impactó al menor.

Este tipo de episodios, donde una bala perdida o un rebote afecta a terceros, son cada vez más frecuentes en los barrios del conurbano donde el crimen organizado y los robos violentos se cruzan con operativos policiales. En los últimos meses se registraron al menos tres casos similares en distintos puntos de La Matanza y Lomas de Zamora.

La familia del nene, que hasta el momento no realizó declaraciones públicas, espera el parte médico definitivo. Según los médicos, las próximas 48 horas serán clave para determinar su evolución.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se realicen las pericias balísticas y los primeros testimonios de los efectivos involucrados.