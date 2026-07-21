Cayó otro integrante del clan Muñoz por el crimen del policía Rodolfo Manfredi

La Policía de Córdoba detuvo a un nuevo miembro de la familia Muñoz vinculado al asesinato del oficial Rodolfo Manfredi, ocurrido en 2022 durante un robo en la capital provincial. Se trata del cuarto detenido en la causa.

Un nuevo integrante del clan Muñoz fue detenido en las últimas horas en Córdoba por su presunta participación en el asesinato del policía Rodolfo Manfredi, ocurrido en agosto de 2022. Según informaron fuentes judiciales a Cadena 3, se trata de un hombre de 28 años que ya tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

La detención se concretó en un operativo realizado en el barrio Villa Urquiza, donde personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos y de la División Homicidios irrumpió en una vivienda tras una orden del fiscal de Instrucción. El detenido quedó a disposición de la Justicia, que lo imputa por homicidio en ocasión de robo.

Con este arresto, ya son cuatro los miembros de la familia Muñoz vinculados directamente a la causa. El crimen de Manfredi generó conmoción en la provincia: el oficial de 36 años fue asesinado de varios disparos cuando intentó resistir un asalto mientras regresaba a su casa en el barrio San Roque, en el noroeste de la capital cordobesa.

"Seguimos trabajando para dar con todos los responsables. No vamos a parar hasta que todos los que participaron en este hecho estén presos", señaló una fuente cercana a la investigación. Los investigadores sostienen que el clan Muñoz operaba como una banda organizada dedicada a robos violentos en distintos barrios de la ciudad.

Rodolfo Manfredi era padre de dos hijos y llevaba más de diez años en la Policía de Córdoba. Su asesinato provocó marchas y reclamos de seguridad por parte de sus compañeros y de vecinos de la zona. En los primeros días de la pesquisa se logró identificar a varios sospechosos gracias al análisis de cámaras de seguridad y a testimonios de la zona.

Hasta el momento, dos de los detenidos ya tienen prisión preventiva confirmada, mientras que los otros dos, incluido este último, están en proceso de declaración indagatoria. La causa está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en ocasión de robo.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que el operativo fue parte de una investigación que se mantiene activa y que no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas. El caso sigue generando expectativa en la opinión pública cordobesa, que exige respuestas concretas ante la ola de violencia que se vive en algunos barrios de la capital.