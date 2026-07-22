Operativo Delivery: desbaratan banda narco que operaba en Rosario

La Policía Federal desmanteló una organización que utilizaba delivery de comida para distribuir cocaína y marihuana en distintos barrios de Rosario. Se incautaron drogas, armas y se detuvieron a varios integrantes.

Un importante golpe al narcotráfico se registró en las últimas horas en Rosario. La Policía Federal Argentina desbarató una banda que utilizaba el servicio de delivery de comida como fachada para distribuir cocaína y marihuana en distintos barrios de la ciudad, según informaron fuentes judiciales.

El operativo, denominado "Delivery", se desarrolló en varios puntos de Rosario y la región, con allanamientos simultáneos que permitieron la detención de al menos seis personas. Entre los elementos secuestrados se encuentran más de 15 kilos de cocaína, 30 kilos de marihuana, armas de fuego, municiones, balanzas de precisión y una importante suma de dinero en efectivo.

La investigación, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, comenzó hace varios meses tras detectar un aumento en la comercialización de estupefacientes a través de aplicaciones de delivery y mensajería. Los narcos simulaban pedidos de comida para contactar a los compradores y entregar las drogas sin levantar sospechas.

"Era una modalidad relativamente nueva en la zona, que combinaba tecnología con métodos tradicionales de distribución", explicó un investigador que participó del operativo. Los detenidos, de entre 25 y 45 años, tendrían vínculos con bandas locales que operan en los barrios del sur y oeste rosarino.

Durante los allanamientos se intervinieron varios domicilios y un local comercial que funcionaba como centro de acopio. En uno de los procedimientos se hallaron paquetes de droga listos para ser distribuidos, escondidos dentro de envases de comida para llevar.

Rosario sigue siendo uno de los epicentros del narcotráfico en la Argentina, con un preocupante nivel de violencia asociada. Solo en lo que va del año se registraron decenas de homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre bandas rivales por el control de los puntos de venta.

Las autoridades destacaron que este golpe forma parte de una serie de operativos coordinados con fuerzas provinciales y municipales para desarticular las redes de distribución en la ciudad. "No solo se busca sacar la droga de la calle, sino también desmantelar las estructuras financieras que la sostienen", señalaron.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, imputados por los delitos de tenencia, comercialización y transporte de estupefacientes. Se espera que en las próximas horas se amplíen las detenciones y se profundice la pesquisa sobre posibles nexos con organizaciones mayores.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que el operativo se enmarca en la lucha integral contra el narcotráfico en el país, con especial énfasis en las ciudades del interior que registran mayor conflictividad.

Este tipo de modalidades innovadoras muestran cómo las bandas se adaptan rápidamente a los controles policiales, utilizando aplicaciones y servicios aparentemente inocuos para seguir operando. Las fuerzas de seguridad advierten que es clave la colaboración ciudadana para detectar estos esquemas.