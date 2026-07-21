Piden 12 años de prisión para el exjefe policial de Rosario Daniel Acosta

La fiscalía solicitó una dura pena para el ex subjefe de la Policía de Santa Fe por presunta asociación ilícita y encubrimiento agravado en una causa por narcotráfico. El juicio oral aún no tiene fecha de resolución.

La fiscalía pidió este miércoles una condena de 12 años de prisión para el ex subjefe de la Policía de Santa Fe, Daniel Acosta, en el marco de una causa por narcotráfico que involucra a varios efectivos de la fuerza en Rosario.

Según informó Cadena 3, el requerimiento se hizo durante la etapa de alegatos en el juicio oral que se sigue contra Acosta y otros imputados. La acusación principal es por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento agravado, entre otros cargos vinculados al narcotráfico.

Acosta, quien llegó a ser uno de los hombres fuertes de la seguridad en el sur de la provincia, enfrenta esta imputación desde hace varios años. La causa se originó en investigaciones que revelaron presuntos vínculos entre sectores policiales y bandas dedicadas al tráfico de drogas en Rosario, una ciudad que en los últimos tiempos se vio azotada por una fuerte ola de violencia narco.

La pena solicitada es de las más altas que se han pedido en causas de este tipo contra jefes policiales en la provincia. Los fiscales sostienen que Acosta habría protegido a narcotraficantes y obstaculizado investigaciones, según los elementos presentados durante el debate oral.

El exfuncionario policial, que en su momento negó todas las acusaciones y sostuvo que se trataba de una persecución política o interna, escuchó el pedido de pena sin realizar declaraciones a la prensa. Su defensa, a cargo de un equipo de abogados penalistas, alegará en las próximas audiencias y pedirá la absolución o una pena sustancialmente menor.

El caso de Daniel Acosta se enmarca en una serie de investigaciones que pusieron bajo la lupa a la cúpula policial santafesina en los últimos años. Rosario se convirtió en un foco de atención nacional por los altos índices de homicidios vinculados al narcotráfico, y varios uniformados de distintos rangos fueron procesados por presunta complicidad con las bandas.

Hasta el momento no se fijó fecha para la lectura de la sentencia. El tribunal deberá evaluar los alegatos de las partes y determinar si considera probados los cargos. De confirmarse una condena de la magnitud solicitada, marcaría un precedente importante en la lucha contra la corrupción policial en la provincia.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la causa se apoya en testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación que habría demostrado un entramado de protección a determinados grupos narco a cambio de información o beneficios.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, consultados por Última Hora Diario, evitaron hacer comentarios sobre un caso que aún está en trámite judicial, pero recordaron que en los últimos años se impulsaron reformas profundas en la fuerza para depurarla de elementos vinculados al delito.

El pedido de 12 años de prisión para Acosta llega en un momento en que Rosario vive una nueva escalada de violencia. En lo que va del año ya se registraron decenas de homicidios, muchos de ellos con características de ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Los allegados al exjefe policial sostienen que se trata de un “chivo expiatorio” y que las pruebas son endebles. Sus abogados argumentarán que no existe una cadena probatoria suficiente para condenarlo por asociación ilícita, delito que requiere demostrar una estructura organizada y permanente.

El debate oral se desarrolla con la atención de distintos sectores de la justicia federal y provincial, ya que el caso podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre la connivencia entre fuerzas de seguridad y el narcotráfico en el corazón de la región.