Argentina vuelve sin Messi ni varios titulares tras la dura derrota en la final del Mundial 2026

La Selección Nacional regresará al país tras caer en la final del Mundial 2026. Lionel Messi y un grupo importante de jugadores no viajarán con la delegación, según confirmó la AFA.

La Selección Argentina volverá al país este miércoles tras perder la final del Mundial 2026, y lo hará sin Lionel Messi ni varios de los jugadores que fueron parte del plantel que llegó hasta la instancia decisiva.

Según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el capitán y otros referentes ya tienen programado un regreso diferenciado por compromisos personales y físicos, en una decisión que se tomó con antelación a la final disputada en Estados Unidos.

La derrota ante Francia por 2-1 en tiempo suplementario dejó un sabor amargo en todo el país. El equipo de Scaloni había llegado como uno de los grandes favoritos y con la ilusión de repetir la gloria de Qatar 2022, pero no pudo ante un rival que fue más efectivo en los momentos clave.

Messi y el adiós que duele

Lionel Messi, de 39 años, jugó su último Mundial. El rosarino fue titular en la final, aportó una asistencia y dejó todo en la cancha, pero el físico ya no le permitió mantener el nivel de hace cuatro años. Fuentes cercanas a la AFA indicaron que el capitán no viajará con el resto del plantel y regresará directamente a Miami, donde reside y donde se tomará unos días para definir su futuro inmediato.

Junto a él, otros tres jugadores de experiencia también quedaron eximidos del regreso colectivo: Ángel Di María, que ya había anunciado su retiro de la Selección tras esta Copa del Mundo, Nicolás Otamendi y Sergio Romero. Los tres cierran ciclos importantes y prefirieron evitar el trajín del vuelo de regreso.

El balance de Scaloni

Lionel Scaloni, que ya extendió su contrato hasta 2030, habló brevemente en la zona mixta. “Duele perder una final, sobre todo cuando veníamos con tanta ilusión. Pero hay que valorar lo que se consiguió en estos años. Este grupo dio todo y estoy orgulloso”, dijo el técnico santafesino.

En la planilla del partido, Argentina dominó la posesión (58%) y generó 1.8 de expected goals contra 1.4 del rival, según los datos de Opta. Sin embargo, la eficacia francesa y un error en la salida en el primer tiempo terminaron siendo determinantes.

Regreso sin fiesta

La delegación que llegará a Ezeiza estará integrada por los jugadores que no sumaron minutos en la final y por aquellos que, a pesar de haber jugado, decidieron volver con el grupo. No habrá el recibimiento masivo que se vio en 2022. La AFA optó por un arribo discreto en el aeropuerto de Ezeiza, sin acto protocolar en el Obelisco.

Desde el cuerpo técnico se filtró que varios futbolistas llegaron muy exigidos físicamente al cierre del torneo. Las lesiones musculares se acumularon en la segunda fase y el calendario apretado de la competencia pasó factura.

Lo que viene

Ahora comienza la reconstrucción. Scaloni ya piensa en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 y en la Copa América 2028. Habrá que ver cuántos de los campeones del 22 deciden seguir y cuántos, como Messi, cierran definitivamente su historia con la camiseta albiceleste.

Lo que queda claro es que, más allá del resultado de la final, este ciclo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. El dolor de esta derrota no borra lo construido en los últimos cuatro años, aunque hoy cueste verlo.

Vayamos a la planilla: Argentina mereció más en varios tramos del torneo, pero el fútbol, como siempre, se define en los detalles. Y en la final, esos detalles fueron franceses.