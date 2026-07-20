PFA secuestró cocaína que dos mujeres ocultaban en sus genitales

En un operativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la Policía Federal Argentina detuvo a dos mujeres que transportaban casi 900 gramos de cocaína escondida en sus partes íntimas. El procedimiento se enmarca en los controles habituales contra el narcotráfico.

En un procedimiento rutinario de control en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos mujeres que intentaban viajar al exterior con casi 900 gramos de cocaína ocultos en sus genitales.

El operativo se realizó en las últimas horas y, según fuentes oficiales consultadas por este medio, las detenidas son de nacionalidad argentina. Una de ellas tenía previsto volar hacia Madrid, mientras que la otra tenía como destino París. Ambas llevaban la sustancia distribuida en pequeños envoltorios que habían introducido en sus cavidades vaginales.

Los efectivos de la División Narcotráfico de la PFA, que realizan controles aleatorios y con apoyo de perros detectores, notaron actitudes nerviosas en las pasajeras. Tras un cacheo profundo y la intervención de personal médico femenino, se logró recuperar la droga: en total, 420 gramos en una de las mujeres y 460 gramos en la otra.

La cocaína tenía una alta pureza, según los primeros análisis realizados en el lugar. Su valor en el mercado europeo superaría ampliamente los 40 mil dólares, aunque el objetivo principal de la investigación no es solo el decomiso sino desarticular la red que las abastecía.

Las mujeres quedaron detenidas a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, quien ordenó la realización de allanamientos en domicilios vinculados a las detenidas en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento no se registraron más detenciones.

Este tipo de modalidad, conocida como “mulas corporales”, es recurrente en los operativos de la PFA en los aeropuertos argentinos. En lo que va del año, ya se registraron más de 25 casos similares solo en Ezeiza y Aeroparque, aunque la mayoría involucra a viajeros que ocultan la droga en equipajes o en doble fondo de valijas.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que los controles se intensificaron en los últimos meses, con mayor uso de tecnología de escáner corporal y perros entrenados. “Cada decomiso evita que esa droga llegue a las calles europeas y también frena el ingreso de divisas que financian al narcotráfico local”, indicaron fuentes del área.

La causa se investiga bajo los delitos de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las imputadas, de 28 y 34 años, no tenían antecedentes penales registrados y se negaron a declarar en las primeras horas tras su detención.

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que asumen las personas reclutadas por las organizaciones para transportar droga en su propio cuerpo, muchas veces sin conocer la magnitud del delito ni las consecuencias penales, que pueden llegar a penas superiores a los ocho años de prisión.