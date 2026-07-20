Hallan asesinada a una joven de 22 años en José C. Paz: detuvieron a un hombre

El cuerpo de Candela López, desaparecida desde el domingo, fue encontrado este martes con signos de violencia. Un conocido de la familia quedó detenido como principal sospechoso.

El hallazgo del cuerpo de Candela López, una joven de 22 años desaparecida desde el domingo en José C. Paz, conmociona al partido bonaerense. El cadáver fue encontrado este martes por la tarde en un descampado de la localidad, con evidentes signos de violencia que hacen presumir un femicidio.

Según las primeras informaciones, López había sido vista por última vez el domingo por la noche. Su familia denunció la desaparición el lunes por la mañana en la comisaría local. La búsqueda se extendió durante más de 24 horas hasta que un vecino alertó sobre la presencia de un cuerpo en un terreno baldío cercano a la ruta 197.

Peritos de la Policía Científica y personal de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín se hicieron presentes en el lugar. Las primeras pericias indicarían que la joven presentaba heridas compatibles con un ataque y signos de haber sido arrastrada. La causa fue caratulada como femicidio y quedó a cargo del fiscal Raúl Alfredo Martínez.

En paralelo, los investigadores detuvieron a un hombre de 28 años, conocido de la familia de la víctima. Según fuentes policiales, el sospechoso tenía antecedentes por violencia de género y había mantenido una relación intermitente con López. El detenido fue trasladado a la comisaría local y se espera que en las próximas horas sea indagado.

Vecinos de José C. Paz se acercaron hasta el lugar del hallazgo para pedir justicia. "No puede ser que una piba salga de su casa y termine así", expresó una mujer que participó de la búsqueda espontánea organizada por familiares y amigos. La zona donde fue encontrada la joven es un barrio periférico con escasa iluminación y problemas históricos de inseguridad.

Desde el municipio de José C. Paz, el intendente expresó sus condolencias a la familia y anunció que se pondrán a disposición de la Justicia para colaborar en lo que sea necesario. Organizaciones feministas locales ya anunciaron una marcha para este miércoles por la tarde en la plaza principal del distrito.

La investigación continúa. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona, los teléfonos celulares de la víctima y del detenido, y los testimonios de familiares y vecinos. Por el momento, no se descarta que haya más personas involucradas en el hecho.

Este caso se suma a una serie de femicidios registrados en el conurbano bonaerense en los últimos meses, lo que vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de las políticas de prevención de la violencia de género en el Gran Buenos Aires.