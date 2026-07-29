Efecto Medio Oriente impactó en los mercados argentinos: Merval, bonos y riesgo país cayeron

La escalada de tensiones en Medio Oriente generó una ola de aversión al riesgo global que golpeó fuerte a los activos locales, con caídas en el Merval, los bonos soberanos y un alza en el riesgo país.

La escalada de violencia en Medio Oriente, con nuevos cruces entre Israel, Irán y sus aliados, generó un impacto inmediato en los mercados financieros globales y llegó con fuerza a la Argentina.

El viernes 17 de julio de 2026, el Merval cerró con una caída de más del 2,5%, arrastrado por la fuerte venta de acciones de empresas energéticas y bancos. Los bonos soberanos en dólares también terminaron en terreno negativo, mientras que el riesgo país volvió a subir por encima de los 1.300 puntos básicos, según datos de JP Morgan.

El nerviosismo se originó en el conflicto geopolítico que, según analistas, amenaza con afectar el suministro de petróleo y aumentar la volatilidad en los precios de las commodities. Esto derivó en una huida global hacia activos refugio como el dólar, el oro y los bonos del Tesoro estadounidense.

En el mercado local, el efecto fue amplificado por la alta exposición de la economía argentina al precio internacional del crudo y por la dependencia de los inversores extranjeros en el segmento de bonos. Los ADRs de YPF y otras petroleras locales lideraron las bajas en Wall Street, lo que se trasladó directamente al piso de operaciones de Buenos Aires.

"Es un clásico vuelo a la calidad. Cuando hay incertidumbre geopolítica, los inversores reducen exposición a mercados emergentes como el argentino", explicó un operador de un banco local que pidió reserva de su nombre.

Los bonos en dólares cayeron en promedio 1,8%, con mayor presión sobre los tramos más largos. El riesgo país, que había bajado levemente en las últimas semanas, revirtió la tendencia y sumó casi 40 unidades en una sola rueda.

Desde el vamos, el contexto externo no es el único factor. El mercado local sigue sensible a cualquier señal de ruido internacional porque la Argentina aún tiene una deuda elevada y depende de la confianza de los inversores para el roll-over de vencimientos.

En el plano cambiario, el dólar blue mostró una leve suba, mientras que los financieros (MEP y CCL) operaron con volatilidad pero sin grandes saltos. Los analistas consideran que, si el conflicto se profundiza, podría aumentar la presión sobre las reservas del Banco Central.

Mirando hacia adelante, los operadores coinciden en que la evolución de los mercados locales dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación en Medio Oriente. Un acuerdo rápido de desescalada podría devolver la calma, pero una prolongación del conflicto mantendría alta la prima de riesgo sobre los activos argentinos.

Por ahora, la recomendación de las mesas de trading es la cautela: reducir posiciones en renta variable y esperar señales más claras antes de recomprar bonos soberanos.