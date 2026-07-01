Personajes del Año 2025: los 80 elegidos por GENTE y las razones detrás de cada selección

La revista GENTE reveló su lista anual con 80 figuras que marcaron la agenda cultural, política, deportiva y social de la Argentina en 2025. Repasamos uno por uno quiénes son y por qué fueron destacados.

La revista GENTE acaba de publicar su tradicional lista de Personajes del Año 2025, un repaso que ya se convirtió en clásico del verano argentino. En esta edición eligieron a 80 figuras que, por distintas razones, dejaron huella en el último año. No se trata solo de popularidad o éxito comercial: la selección mezcla logros artísticos, impacto social, resonancia política y momentos que definieron la agenda pública.

El listado abarca desde actores y músicos hasta deportistas, científicos, activistas y dirigentes. Lo que tienen en común es que, de una u otra manera, fueron imposibles de ignorar durante 2025. A continuación, un recorrido por las principales categorías y los nombres más destacados.

El peso de la cultura y el espectáculo

En el terreno artístico, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volvieron a liderar las menciones por su rol en el prime time y por cómo transformaron realities en fenómenos masivos. También aparecen figuras del cine y el teatro como Dolores Fonzi, que estrenó dos películas el mismo año, y el director Pablo Trapero, cuya última obra generó debate en festivales internacionales.

Del lado de la música, Lali Espósito consolidó su carrera internacional con una gira que llenó estadios en varios países, mientras que Bizarrap sumó otro récord con sus Music Sessions. No faltan los nombres del folklore y el tango actual: Soledad Pastorutti y Adriana Varela fueron destacadas por sus discos y por llevar géneros tradicionales a nuevas audiencias.

Deporte y hazañas nacionales

El deporte argentino tuvo un año intenso. Lionel Messi, a pesar de las lesiones, cerró 2025 con un título de la MLS y la confirmación de que jugará el Mundial 2026. En el tenis, Francisco Cerúndolo alcanzó su mejor ranking histórico y se metió entre los top 10. En el automovilismo, Franco Colapinto siguió dando que hablar en la Fórmula 1 y se convirtió en uno de los nombres más buscados en redes.

También fueron elegidas deportistas mujeres como Luciana Bronzetti en tenis y las jugadoras de Las Leonas que se colgaron otra medalla en los Juegos Panamericanos. El seleccionado de voley masculino, que volvió a clasificar a un Mundial, completó la cuota deportiva.

Política y figuras públicas

En el ámbito político, la lista incluye al presidente Javier Milei y a varios ministros clave de su gabinete. Pero también hay espacio para opositores como Axel Kicillof y para referentes de otros espacios. La inclusión de estas figuras responde, según la revista, a su capacidad de polarizar, movilizar y definir el debate público durante todo el año.

Desde el Poder Judicial se destaca a la jueza María Servini por un fallo resonante en una causa de corrupción. En el terreno de la ciencia, el infectólogo Julio César Tealdi y una investigadora del CONICET que logró un avance en biotecnología fueron incluidos por su aporte al conocimiento en un contexto de recortes presupuestarios.

Activismo, redes y nuevos fenómenos

Un apartado importante de la lista lo ocupan activistas y referentes de causas sociales. Marlene Wayar, por su trabajo en derechos trans, y un joven ambientalista de Mendoza que impulsó una ley de humedales aparecen como ejemplos de compromiso sostenido. En el mundo digital, influencers como Ian Guerra y Belu Lucius fueron elegidos por haber convertido sus plataformas en herramientas de denuncia y contención.

También hay espacio para hechos trágicos que marcaron la agenda: familiares de víctimas de inseguridad y de tragedias viales que transformaron el dolor en reclamo colectivo. Sus historias, dice GENTE, representan a miles de argentinos anónimos que no bajaron los brazos.

Los que cruzan fronteras

Varios argentinos que brillaron en el exterior también integran el listado. Desde el chef Mauro Colagreco, que sumó otra estrella Michelin en Europa, hasta la modelo y empresaria Carolina Ardohain, que lanzó una línea de indumentaria con impacto regional. El músico Kevin Johansen, con su último disco grabado en vivo en Nueva York, completa la cuota internacional.

Según los editores de la revista, la lista de 80 nombres busca reflejar la diversidad de la Argentina actual: no hay un solo criterio, sino muchas Argentinas conviviendo. Algunos fueron elegidos por triunfos, otros por resistencias, algunos por talento y otros por coraje. Lo que no cambió es la convicción de que, más allá de las grietas, hay historias que merecen ser contadas y recordadas.

La publicación completa con las fichas individuales de cada uno de los 80 personajes ya está disponible en revistagente.com. El especial se complementa con entrevistas exclusivas y material audiovisual que repasa el año a través de sus protagonistas.

Más allá de las críticas que siempre genera cualquier selección de “personajes del año”, esta lista funciona como un espejo imperfecto pero útil de lo que pasó en la Argentina en 2025. Y, sobre todo, de quiénes estuvieron al frente de la escena cuando el país volvía a reconfigurarse.