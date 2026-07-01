Pequeño J ya está detenido en Argentina tras ser extraditado por el triple crimen narco

El principal acusado del asesinato de tres personas en un barrio de Mendoza en 2022 llegó al país procedente de Chile. Brenda Olmedo reconstruye el caso y el impacto en la trama narco local.

El hombre conocido como "Pequeño J" ya se encuentra detenido en una cárcel argentina. Fue extraditado desde Chile y quedó a disposición de la Justicia mendocina por el triple crimen narco ocurrido en 2022 en el barrio San Martín de Las Heras.

Según confirmaron fuentes judiciales a Última Hora Diario, el acusado aterrizó este miércoles en el aeropuerto internacional de Ezeiza y fue trasladado de inmediato bajo custodia de la Policía Federal. Su llegada cierra un capítulo de una investigación que se extendió más de tres años y que expuso la violencia del narcomenudeo en Mendoza.

El triple homicidio ocurrió en la noche del 14 de mayo de 2022. Tres jóvenes fueron acribillados dentro de un auto en una esquina del barrio. Las víctimas tenían entre 19 y 25 años y, según la pesquisa, el móvil fue un ajuste de cuentas por el control de la venta de droga en la zona. "Pequeño J", cuyo nombre completo es Jonathan Exequiel B. (29 años), fue señalado como el autor intelectual del hecho.

La investigación de la fiscalía de Homicidios de Mendoza determinó que el imputado habría ordenado las ejecuciones desde Chile, donde se fugó horas después del triple crimen. Durante más de tres años se mantuvo prófugo, con pedido de captura internacional. La Justicia chilena finalmente lo detuvo en Santiago y autorizó su extradición tras varios pedidos formales de las autoridades argentinas.

Brenda Olmedo, cronista de policiales, reconstruyó que el caso no fue aislado. Forma parte de una ola de violencia que sacudió Las Heras y Guaymallén entre 2021 y 2023, con más de una decena de homicidios vinculados al narcomenudeo. Vecinos del barrio San Martín contaron en su momento que las disputas por "postas" de venta de cocaína y marihuana se habían vuelto cotidianas y que la policía local demoró en reaccionar.

"Tenían nombre y se llamaban Kevin, Brian y Matías", recuerda una fuente cercana a las familias. Los tres fueron baleados con al menos 30 disparos. El auto quedó destrozado y la escena fue tan violenta que los peritos tardaron horas en relevarla. El expediente, al que accedió este medio, muestra que "Pequeño J" mantenía comunicación con sicarios locales a través de celulares que cambiaba constantemente.

La extradición se concretó gracias al trabajo conjunto entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la fiscalía mendocina y la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público chileno. Fuentes judiciales indicaron que el detenido será alojado en una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Mendoza mientras avanza el juicio oral.

El defensor de "Pequeño J" había intentado bloquear la extradición argumentando riesgos procesales, pero los jueces chilenos rechazaron los planteos. En Argentina, el imputado ya tiene fecha para la indagatoria ampliada: se espera que se niegue a declarar, como lo hizo en Chile.

Este caso vuelve a poner en la agenda la dificultad para desarticular las bandas de narcomenudeo que operan en barrios periféricos. Según datos de la Procunar, Mendoza registró en 2025 un aumento del 18% en homicidios vinculados al narcotráfico respecto al año anterior. La mayoría de las víctimas, al igual que en este triple crimen, son jóvenes de entre 18 y 30 años.

Las familias de las tres víctimas, contactadas por este medio, expresaron alivio por la captura pero también bronca por el tiempo transcurrido. "Que esté preso es un paso, pero no nos devuelve a nuestros pibes", dijo la madre de una de las víctimas, que pidió no ser identificada para evitar revictimización.

La causa sigue abierta. Hay otros dos imputados en prisión preventiva y un tercero que aún está prófugo. La fiscalía espera que la presencia de "Pequeño J" en el país permita avanzar con nuevas pruebas y eventuales arrepentidos.

Desde Última Hora Diario seguiremos el caso. Porque estos crímenes no son solo números en una estadística de inseguridad: son vidas cortadas en barrios donde el Estado llega tarde o llega mal.