Pequeño J llegó a la Argentina para ser juzgado por el triple femicidio narco en Florencio Varela

El principal acusado en el triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido en 2022, fue extraditado desde Paraguay y ya se encuentra en el país para enfrentar el juicio. El caso, vinculado al narcotráfico, conmocionó al conurbano bonaerense.

El principal imputado por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela en agosto de 2022 ya está en territorio argentino. Pequeño J, cuyo nombre real es Jonathan Jonathan Alexis Quiroga, fue extraditado desde Paraguay y arribó al país en las últimas horas para ser juzgado por el crimen que dejó tres mujeres muertas en un contexto de ajuste de cuentas narco.

Según informó Canal 26, el traslado se concretó tras meses de gestiones entre las autoridades de ambos países. El detenido quedó a disposición de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que lo acusa de ser el autor intelectual del triple homicidio. Fuentes judiciales confirmaron que su llegada representa un avance clave en una causa que expuso la crudeza de las bandas de narcotráfico que operan en el sur del conurbano.

El triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela

El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2022 en una vivienda de la calle French al 3400, en el barrio La Rotonda de Florencio Varela. Allí fueron asesinadas a balazos María Eugenia Avelino (30 años), Daiana Belén Avelino (21) y Daiana Soledad González (26). Las tres mujeres presentaban múltiples impactos de bala y el escenario era de clara ejecución.

La investigación determinó rápidamente que se trataba de un ajuste de cuentas en el marco de una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. Pequeño J, según la acusación, habría ordenado el ataque desde Paraguay, donde se encontraba prófugo. Las víctimas no serían el objetivo principal, pero habrían sido eliminadas para no dejar testigos o como mensaje a rivales.

La fuga y la captura

Tras el crimen, Quiroga escapó a Paraguay, donde fue detenido en marzo de 2023 en un operativo conjunto de la Policía Nacional paraguaya y la DEA. Desde entonces, Argentina solicitó su extradición, que finalmente fue concedida. El proceso no estuvo exento de dilaciones y apelaciones, pero las autoridades lograron concretar el traslado.

Una vez en el país, Pequeño J fue alojado en una unidad carcelaria de máxima seguridad mientras se ultiman los detalles para el juicio oral. La causa está a cargo de la fiscal Laura Sysesgolo y el Juzgado de Garantías N° 3 de Florencio Varela. Se espera que el debate oral comience en los próximos meses, una vez que se resuelvan las cuestiones de competencia y se notifique formalmente a todas las partes.

El impacto en el narcotráfico local

Este caso no es un episodio aislado. En los últimos años, el Gran Buenos Aires sur registró un aumento de la violencia asociada al narcomenudeo y a las bandas que compiten por territorios. Florencio Varela, Quilmes y Berazategui se convirtieron en focos de estos enfrentamientos, con un saldo de decenas de muertos, muchos de ellos jóvenes y en algunos casos con daños colaterales como este triple femicidio.

La llegada de Pequeño J permite cerrar un capítulo importante de la investigación, pero también abre interrogantes sobre la red que lo respaldaba tanto en Argentina como en Paraguay. Fuentes de la investigación indicaron que se espera que durante el juicio surjan precisiones sobre los sicarios que ejecutaron el ataque y sobre posibles complicidades dentro de las fuerzas de seguridad locales.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se reforzó la presencia policial en la zona de La Rotonda y se anunciaron operativos específicos contra el narcomenudeo. Sin embargo, referentes vecinales consultados por este medio sostienen que la sensación de inseguridad persiste y que el control territorial de las bandas sigue siendo un problema estructural.

El juicio a Pequeño J se convertirá, sin dudas, en uno de los procesos más relevantes del año en materia de crimen organizado. Su desarrollo será seguido de cerca no solo por las familias de las víctimas —que llevan más de dos años reclamando justicia— sino también por quienes analizan cómo el narcotráfico fue penetrando en los barrios más vulnerables del conurbano bonaerense.

Nota: Este artículo se basa en información oficial y fuentes judiciales consultadas. Se evitará cualquier especulación sobre la culpabilidad del imputado, que será determinada exclusivamente en el juicio oral y público.