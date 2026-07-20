Paso Pino Hachado: paro aduanero y cierre temporal este lunes

El paso fronterizo entre Neuquén y Chile se mantiene cerrado por un paro de aduaneros argentinos. Conocé el estado actual, las causas y las alternativas para cruzar la cordillera.

El paso internacional Pino Hachado, que une la provincia de Neuquén con la Región de la Araucanía en Chile, se encuentra cerrado este lunes 10 de marzo por un paro de los trabajadores de la Aduana argentina.

Según informó el Diario Río Negro, el cese de actividades se mantiene desde las primeras horas del día y afecta tanto el tránsito de camiones de carga como de vehículos particulares. El cruce, uno de los principales entre ambos países durante el invierno, permanece sin actividad por tiempo indeterminado hasta que se resuelva el conflicto laboral.

¿Por qué se declaró el paro?

Los empleados aduaneros reclaman mejoras salariales y condiciones de trabajo acordes a la inflación. El paro forma parte de una medida de fuerza que se viene replicando en distintos pasos fronterizos del país, en reclamo de un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses. Desde el gremio aseguran que las negociaciones con el gobierno nacional están estancadas.

Situación actual del paso

De acuerdo con los últimos partes oficiales, Pino Hachado no registra movimiento ni en sentido argentino-chileno ni en el inverso. Las barreras permanecen bajas y no se autoriza el paso de ningún vehículo. El clima en la zona, con nevadas intermitentes, complica aún más la situación y desaconseja cualquier intento de cruce por rutas alternativas de montaña.

Alternativas para cruzar a Chile

Mientras Pino Hachado permanezca cerrado, los viajeros que necesiten cruzar la cordillera tienen como principal opción el Paso Cardenal Samoré, ubicado entre Río Negro y la Región de Los Lagos. Ese cruce funciona con normalidad según los últimos reportes, aunque con demoras habituales por el alto flujo de camiones de carga.

Otra alternativa es el Paso Pehuenche (Mendoza), pero queda más lejos para quien sale desde Neuquén o zonas cercanas. Las autoridades recomiendan consultar el estado de los pasos en tiempo real antes de salir, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente en la cordillera.

Impacto en el comercio y el turismo

El cierre temporal afecta especialmente al transporte de mercaderías perecederas y al turismo de invierno. Hoteleros de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y localidades chilenas cercanas reportan cancelaciones y demoras en el arribo de visitantes. En el caso de los transportistas, cada día de paro representa pérdidas millonarias por la inmovilización de camiones.

Desde el gobierno neuquino pidieron una rápida resolución del conflicto para no perjudicar más la conectividad con Chile, especialmente en una época del año en la que el paso es clave para el abastecimiento y el turismo.

¿Qué se recomienda?

Consultar el sitio oficial de Gendarmería Nacional o el de la Dirección Nacional de Migraciones antes de viajar.

Evitar acercarse al paso si no hay confirmación de reapertura.

Considerar el Paso Cardenal Samoré como primera alternativa.

El conflicto laboral sigue abierto y no hay aún una fecha cierta de reapertura de Pino Hachado. Se espera que en las próximas horas haya novedades desde el Ministerio de Trabajo o desde el propio gremio aduanero.