Partidos de hoy miércoles 22 de febrero: horarios y TV

Agenda completa de los partidos de fútbol que se juegan este miércoles 22 de febrero, con horarios confirmados y las señales que transmiten cada encuentro en vivo.

Este miércoles 22 de febrero la agenda futbolera incluye compromisos de copas internacionales y torneos locales. A continuación, el detalle de los partidos más relevantes, sus horarios y las opciones para seguirlos por TV.

El plato fuerte de la jornada en el continente será por la Copa Libertadores. A las 19.00, Estudiantes de La Plata recibe a Bolívar en el estadio UNO de La Plata. El Pincha, que viene de un buen arranque en la fase de grupos, buscará sumar de local para afianzarse en la tabla. El partido se podrá ver por ESPN y la plataforma Star+.

Casi en simultáneo, a las 19.30, Universidad Católica de Ecuador enfrentará a Deportivo Garcilaso de Perú en la misma competencia. Este duelo se transmitirá también por ESPN y Star+.

Más tarde, a las 21.30, Botafogo de Brasil será local ante Junior de Colombia. El Fogão, uno de los candidatos del grupo, intentará sumar los tres puntos en Río de Janeiro. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star+.

Por la Copa Sudamericana, a las 21.30, Racing de Avellaneda visitará a Universidad Católica de Chile en Santiago. La Academia, que necesita sumar para seguir con chances de clasificación, tendrá un duelo complicado en altura. Este encuentro se podrá seguir por DSports y la app DGO.

En el plano local, la Copa de la Liga Argentina también tiene acción. A las 19.00, Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a Defensa y Justicia en el estadio Alfredo Terrera. El Ferroviario busca salir de la zona baja de su zona. Este partido irá por TNT Sports.

A las 21.00, en el estadio Ciudad de La Plata, Gimnasia recibirá a Huracán. El Lobo intentará aprovechar su localía para sumar puntos en una zona complicada. La transmisión será de TNT Sports.

Por último, a las 21.30, Sarmiento de Junín será local ante Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Eva Perón. Ambos equipos suelen plantear partidos cerrados y de pocos goles. Se podrá ver por TNT Sports.

Recordá que los horarios corresponden al de la Ciudad de Buenos Aires y pueden sufrir modificaciones de último momento por razones televisivas. Para seguir el minuto a minuto de cada encuentro, las redes oficiales de los clubes y de las competencias suelen ser la mejor opción complementaria.