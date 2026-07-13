Franco Colapinto recibió sanción tras el GP de Austria: qué dice la FIA

La FIA aplicó una penalidad al argentino por una maniobra en la largada del Sprint del GP de Austria. Detalles de la sanción y su impacto en la clasificación.

La FIA comunicó este lunes una sanción para Franco Colapinto luego de su participación en el GP de Austria. El piloto argentino, que viene de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1, recibió una reprimenda oficial por una maniobra durante la largada del Sprint del domingo.

Según el informe de los comisarios deportivos, Colapinto fue considerado responsable de un incidente en la curva 1 del Red Bull Ring, donde su Williams tocó levemente al monoplaza de otro competidor. Aunque la maniobra no derivó en un abandono ni en una penalidad inmediata durante la carrera, la investigación posterior determinó que el comportamiento del argentino merecía una amonestación formal.

Esta es la primera sanción de este tipo que recibe Colapinto en su corta trayectoria en la máxima categoría. El piloto de 21 años, que reemplaza a Logan Sargeant en Williams, había finalizado el Sprint en una posición que le permitía sumar experiencia valiosa, pero la reprimenda queda registrada en su historial deportivo.

Desde el equipo británico confirmaron que la penalidad no afecta su participación en las próximas fechas del calendario. Sin embargo, en un campeonato tan ajustado, cualquier marca en el legajo puede influir en decisiones futuras de los stewards. Colapinto venía de un fin de semana complicado en Austria, donde el clima variable y los incidentes en pista complicaron la estrategia de casi todos los equipos.

La reprimenda se suma a un arranque de temporada donde el argentino busca consolidarse. Tras haber debutado con fuerza en Italia el año pasado y haber sumado sus primeros puntos en Canadá, el objetivo ahora es sumar kilómetros sin cometer errores que llamen la atención de la FIA.

En las redes, los fanáticos argentinos dividieron opiniones: algunos consideran que la sanción fue exagerada por tratarse de una maniobra leve en una largada caótica, mientras que otros piden más cautela al joven piloto para evitar que se acumulen marcas en su licencia. Colapinto, por su parte, todavía no hizo declaraciones públicas sobre el tema.

El próximo compromiso del calendario de la Fórmula 1 es el GP de Gran Bretaña en Silverstone, donde Williams espera revertir el mal trago de Austria y seguir sumando experiencia con su joven promesa argentina. La sanción, aunque leve, sirve como recordatorio de que en la máxima categoría cada movimiento es analizado con lupa.