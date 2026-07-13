AFA analiza cambiar el reglamento de la Liga Profesional en medio del campeonato

Tras los casos de Boca Juniors y Argentinos Juniors, la AFA evalúa modificar los criterios de clasificación a la Copa Libertadores 2026. El posible cambio generó polémica en el fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está evaluando una modificación al reglamento de la Liga Profesional cuando el torneo ya lleva varias fechas disputadas. El posible cambio apunta directamente a los criterios de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y surge a raíz de situaciones puntuales ocurridas con Boca Juniors y Argentinos Juniors.

Según fuentes cercanas al Consejo de Fútbol, el debate se centra en cómo se otorgan las plazas que corresponden a la tabla anual y a la Copa de la Liga. En el caso de Boca, la eliminación temprana en la fase de grupos de la actual Libertadores dejó al club en una posición delicada para acceder al certamen continental del próximo año a través de la tabla acumulada. Algo similar ocurrió con Argentinos Juniors, que viene de una campaña irregular y podría quedar fuera de los cupos si no se ajustan los parámetros.

El reglamento actual establece que los primeros puestos de la tabla anual clasifican directamente, mientras que la Copa de la Liga entrega dos boletos adicionales. Sin embargo, la superposición de torneos y los resultados de los equipos grandes generaron una discusión interna sobre si es necesario “ajustar” los criterios para evitar que clubes con tradición continental queden marginados.

Desde la dirigencia de Argentinos Juniors manifestaron su malestar ante la posibilidad de un cambio que, según ellos, beneficiaría principalmente a los equipos más poderosos. “No se puede modificar las reglas mientras se juega”, afirmaron fuentes del club de La Paternal, que ya se preparan para presentar una nota formal si la modificación se aprueba.

En Boca, el panorama es diferente. El xeneize acumula una temporada con altibajos y la chance de clasificar vía tabla anual se complica. Un eventual cambio en el formato podría permitirle acceder a la fase previa de la Libertadores 2026, algo que el club ve como imprescindible para mantener su competitividad internacional.

La AFA aún no tomó una decisión definitiva. El tema se tratará en la próxima reunión del Comité Ejecutivo, donde se espera la presencia de representantes de todos los clubes de Primera. Hasta el momento, solo trascendieron conversaciones informales y la filtración de un borrador que incluiría un “reparto excepcional” de plazas en caso de empate en la tabla anual.

Desde el lado de los clubes del interior, como Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba, observan con atención. Ambos equipos vienen realizando buenas campañas y temen que un cambio de último momento les quite un lugar que ganaron en la cancha.

El antecedente más cercano de modificación en medio de la competencia ocurrió en 2020, durante la pandemia, cuando la AFA alteró el formato de los descensos. Aquella vez generó fuertes críticas y acusaciones de “manejo discrecional”. Ahora, con el campeonato en marcha, la situación se repite y vuelve a poner en el centro del debate la estabilidad de las reglas de juego.

Brenda Olmedo, especialista en temas de sociedad y con mirada atenta a las consecuencias que estas decisiones tienen en el fútbol de los barrios y los clubes chicos, sostiene que “cambiar el reglamento en plena competencia afecta la credibilidad del torneo y termina beneficiando siempre a los mismos”.

Por ahora, la pelota está en la cancha de la AFA. Los clubes esperan una definición clara antes de que termine la fase regular para poder planificar sus objetivos deportivos y económicos con certeza. El fútbol argentino, una vez más, enfrenta el riesgo de que las reglas se escriban mientras el partido sigue.