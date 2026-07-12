A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el circuito de Zandvoort por el Gran Premio de Países Bajos. Horarios completos de las prácticas, la clasificación y la carrera.

El piloto argentino Franco Colapinto ya se encuentra en Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos, la decimocuarta fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Tras su debut en Silverstone y un aprendizaje acelerado en las últimas carreras, el de Pilar buscará sumar kilómetros y, si es posible, sumar sus primeros puntos en la máxima categoría. El equipo Williams, que viene de sumar en las últimas dos fechas, espera que el rookie argentino pueda aportar datos valiosos en un circuito que combina velocidad, curvas rápidas y alto riesgo de lluvia.

Horarios del fin de semana (hora de Argentina)

Viernes 29 de agosto Práctica 1: 9:30 Práctica 2: 13:00

Sábado 30 de agosto Práctica 3: 8:30 Clasificación: 12:00

Domingo 31 de agosto Carrera: 10:00 (72 vueltas)



Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina (UTC-3). La carrera principal se disputará a las 15:00 hora local de Países Bajos.

El circuito de Zandvoort es uno de los más exigentes del calendario. Sus curvas bancadas, la cercanía con el mar y la posibilidad de lluvia convierten a la fecha neerlandesa en una de las más impredecibles. Colapinto ya demostró en Hungaroring y Spa que puede manejar el auto bajo condiciones variables; esa experiencia será clave este fin de semana.

Desde el equipo británico señalaron que el objetivo sigue siendo la consistencia y la recolección de datos para el desarrollo del FW47. Colapinto, por su parte, busca mejorar su adaptación al auto y evitar los errores de principiante que le costaron posiciones en carreras anteriores.

La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports, Disney+ y la plataforma F1 TV. Se espera que miles de fanáticos sigan al piloto nacional, que se convirtió en el primer argentino en la grilla desde el retiro de José María “Pechito” López en 2017.

Cómo llega Colapinto al GP de Países Bajos

El bonaerense ocupa el puesto 19 en el campeonato de pilotos con apenas 5 puntos, todos conseguidos en las últimas tres fechas. Su mejor resultado hasta ahora fue el noveno lugar en Hungría. En Williams confían en que, con mayor experiencia, pueda pelear por los puntos de manera más regular.

El rival a vencer en la parte media de la tabla sigue siendo Haas, que acumula 38 puntos contra los 22 de Williams. Cada punto que Colapinto pueda sumar en Zandvoort será oro para la escudería británica en su pelea por el sexto lugar en el constructors.

Qué hay que seguir en Zandvoort

Además del desempeño del argentino, la atención estará puesta en la lucha por el campeonato. Max Verstappen corre en casa y buscará acortar la brecha con los líderes del campeonato. McLaren, Red Bull y Ferrari llegan con desarrollos nuevos que prometen cambiar el orden en la clasificación.

Para Colapinto, el desafío es terminar las dos carreras del fin de semana (incluyendo el sprint de la próxima fecha en Monza) sin incidentes y acumulando experiencia que le permita pelear más adelante en la temporada.

El Gran Premio de Países Bajos marcará el regreso de la Fórmula 1 a uno de sus circuitos más queridos por los aficionados. Para los seguidores argentinos, será otra oportunidad de ver al joven de 22 años midiendo fuerzas con los mejores del mundo.