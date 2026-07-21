Paro y movilización este jueves 30 de abril por el Día del Trabajador: qué servicios se adhieren

Centrales obreras y gremios anunciaron un paro nacional y movilizaciones para este jueves 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador. Se espera fuerte impacto en transporte, educación, salud y otros servicios.

Este jueves 30 de abril, en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, varias centrales sindicales y gremios realizarán un paro nacional con movilizaciones en todo el país. La medida de fuerza, que busca visibilizar el reclamo por la defensa de los derechos laborales en un contexto de ajuste económico, afectará a diversos servicios esenciales.

Según lo confirmado por las organizaciones, la CGT, la CTA y la CTA Autónoma, junto a distintos sindicatos, adhieren al paro. La convocatoria incluye una marcha central en la Ciudad de Buenos Aires que partirá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, donde se leerá un documento conjunto.

Transporte

Uno de los sectores más afectados será el transporte público. La UTA (Unión Tranviarios Automotor) confirmó la adhesión al paro, por lo que no habrá colectivos en todo el país durante las 24 horas. Tampoco circularán trenes, ya que la Unión Ferroviaria y La Fraternidad se suman a la medida. En el caso de los subtes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) también adhieren, aunque aún se evalúa si el servicio se verá completamente suspendido o si habrá guardias mínimas.

Educación

Los docentes de todo el país, a través de CTERA y los gremios provinciales, paran el jueves. No habrá clases en escuelas públicas ni privadas en la mayoría de las jurisdicciones. Las universidades nacionales también se verán afectadas, ya que la CONADU y la FEDUBA confirmaron su participación en el paro y en las movilizaciones.

Salud

En el sector sanitario la adhesión es parcial. La Asociación Médica Argentina (AMA) y algunos gremios de enfermería y trabajadores hospitalarios se suman, pero se garantizan guardias mínimas en hospitales y centros de salud para atender emergencias. Los trabajadores de laboratorios y clínicas privadas también adhieren al paro.

Otros servicios

El paro alcanzará a bancos, donde La Bancaria confirmó la medida, por lo que no habrá atención al público. En el sector administrativo estatal, ATE y UPCN adhieren, aunque con servicios mínimos en áreas críticas como migraciones y ANSES. Los judiciales también paran, lo que implica la suspensión de la mayoría de las actividades en tribunales.

En el conurbano bonaerense y en las principales ciudades del interior, como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, se replicarán las movilizaciones locales con cortes de ruta y concentraciones en plazas centrales. Vecinos de barrios populares de La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes ya anticiparon que se sumarán a las columnas sindicales.

Desde la CGT señalaron que la fecha no es solo conmemorativa: “Es un día de lucha ante un modelo que precariza el empleo, achica salarios y desguaza el Estado”, sostuvieron en un comunicado. Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo indicaron que se espera un acatamiento cercano al 70% en el sector privado y casi total en el público.

El último paro general de estas características se había registrado en enero de este año. Analistas advierten que la medida de este jueves puede ser el preludio de un conflicto mayor si no hay respuestas concretas a los reclamos salariales y de recomposición del poder adquisitivo.

Qué servicios funcionarán normalmente

Según informaron, no adhieren al paro las fuerzas de seguridad, los servicios de recolección de basura (con guardias), ni los vuelos comerciales (aunque podría haber demoras por adhesión de personal de tierra). Las estaciones de servicio funcionarán con normalidad, al igual que la mayoría de los comercios de cercanía que no dependan de sindicatos adheridos.

El Día del Trabajador, que recuerda la lucha por la jornada de ocho horas en Chicago en 1886, vuelve este año con un escenario de alta conflictividad social. Brenda Olmedo, cronista de Última Hora Diario, seguirá el desarrollo de las movilizaciones en los barrios del conurbano, donde el impacto del ajuste se siente con mayor crudeza.