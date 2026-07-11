Uno por uno: quiénes son los participantes de Gran Hermano Argentina 2023

Conocé el listado completo de los 20 participantes que entran a la casa más famosa de la televisión argentina para la edición 2023 del reality conducido por Santiago del Moro.

El reality show más visto de la televisión argentina regresa con una nueva edición en 2023 y ya se confirmó el elenco que convivirá durante meses bajo la mirada de las cámaras y el público. Santiago del Moro vuelve a comandar el programa que se emite por Telefe y que promete generar las mismas polémicas, alianzas y traiciones que en sus versiones anteriores.

La casa de Gran Hermano abrió sus puertas este domingo con 20 participantes que fueron elegidos por la producción tras un exhaustivo casting. La mayoría son desconocidos para el gran público, aunque algunos tienen cierta exposición previa en redes o en otros realities. A continuación, el detalle uno por uno de quienes competirán por el premio millonario.

Furia, la participante que más expectativa genera. Es una tatuadora de 29 años que se presenta como “explosiva” y que ya advirtió que no va a tener filtros. Su carácter fuerte promete ser uno de los condimentos de esta edición.

María José, de 33 años, es psicóloga y madre. Representa el perfil más reflexivo y maduro del grupo. Su llegada sorprendió porque combina su profesión con una personalidad carismática que ya se vio en las primeras imágenes.

Nacho, de 24 años, es el “pibe de barrio” del grupo. Trabaja como delivery y sueña con cambiar su vida con el premio. Su espontaneidad y humor lo convierten en uno de los favoritos de la primera noche.

Juliana “China”, 27 años, es influencer y modelo. Con más de 300 mil seguidores en Instagram, ya generó expectativa por su look y por las posibles tensiones románticas dentro de la casa.

Rocío, de 31 años, es docente de educación física. Su perfil atlético y competitivo hace pensar que será fuerte en las pruebas físicas que proponga la producción.

Mateo, el más joven del grupo con 19 años. Estudiante de secundaria que dejó la escuela para entrar al reality. Su inexperiencia puede ser tanto una debilidad como una ventaja frente a los más grandes.

Lucila, de 28 años, es abogada penalista. Su capacidad de argumentación y su carácter firme la posicionan como posible líder en las primeras semanas. Ya avisó que no va a tolerar injusticias.

Facundo, 35 años, es el “grande” del grupo. Casado y con dos hijos, trabaja como remisero. Su madurez puede ser clave para mediar en los inevitables conflictos.

Camila, 22 años, es la más joven de las mujeres. Estudia comunicación y sueña con ser actriz. Su llegada generó comentarios por su parecido físico con algunas participantes de ediciones anteriores.

Agustín, 30 años, es entrenador personal. Su físico imponente y su disciplina lo convierten en candidato fuerte para las competencias. Ya tiene su propio grupo de seguidores en TikTok.

Denise, de 26 años, es bailarina y profesora de zumba. Su energía y carisma la hicieron destacar en la gala de ingreso. Promete ser de las que anima las fiestas dentro de la casa.

Juan, 32 años, es gastronómico y dueño de un foodtruck. Su perfil relajado contrasta con los más explosivos y podría generar alianzas inesperadas.

Martina, 25 años, es estudiante de psicología. Su mirada analítica sobre los comportamientos del grupo promete generar momentos interesantes cuando comience el análisis post-gala.

Santiago, 29 años, es el “artista” del grupo. Músico y compositor, ya avisó que va a usar la guitarra para descomprimir tensiones, aunque también admitió que tiene un carácter fuerte.

Valentina, 27 años, es la participante que más revuelo generó en redes antes de entrar. Trabaja como community manager y promete ser activa en las dinámicas de votación del público.

Lucas, 34 años, es el perfil más “normal” del grupo. Empleado administrativo, casado, sin exposición previa. Su llegada representa a ese argentino común que quiere vivir la experiencia.

Bautista, de 21 años, es el más “generación Z” del elenco. TikToker con varios videos virales, su forma de hablar y sus referencias pueden chocar con los más grandes.

Carla, 36 años, es mamá de tres hijos y la de mayor edad. Su experiencia de vida puede darle una visión distinta de los conflictos que se generen dentro de la casa.

Tomás, 28 años, es ingeniero y el más nerd del grupo. Su perfil analítico y estratégico lo posiciona como posible “cerebro” de alguna alianza.

Lara, 24 años, cierra la lista. Es la participante que más llanto generó en la gala de ingreso al despedirse de su familia. Su sensibilidad puede ser tanto su punto débil como su mayor fortaleza.

La primera semana ya promete fuertes cruces y la formación de los primeros grupos. Con un premio de 50 millones de pesos para el ganador, la competencia será feroz. El público ya tiene sus favoritos y, como siempre en Gran Hermano, todo puede cambiar en una sola gala de eliminación.

La casa ya está en funcionamiento y las primeras 24 horas serán clave para entender las dinámicas que marcarán los próximos meses. Santiago del Moro, como cada noche, será el encargado de guiar al público a través de las emociones, peleas y estrategias que se vivirán en el encierro más famoso de la televisión argentina.