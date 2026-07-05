Operativo policial en countries de Santo Tomé tras intentos de robo en La Tatenguita y El Paso

La Policía de Santa Fe desplegó un fuerte operativo en los barrios cerrados La Tatenguita y El Paso, en Santo Tomé, luego de varios intentos de robo reportados en las últimas horas. El procedimiento busca identificar a los autores y prevenir nuevos ataques en la zona.

La Policía de la provincia de Santa Fe montó un operativo de gran escala en los countries La Tatenguita y El Paso, ubicados en Santo Tomé, tras una serie de intentos de robo que se registraron en las últimas horas.

Según fuentes policiales consultadas, los vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos y al menos dos intentos frustrados de ingreso a viviendas. Los efectivos se desplegaron rápidamente en los accesos y perímetros de ambos barrios cerrados, realizando controles vehiculares y peatonales exhaustivos.

El procedimiento incluyó patrullajes intensivos, requisas y la verificación de identidades de personas que circulaban por la zona. Hasta el momento no se reportaron detenciones, aunque los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los posibles autores.

Vecinos de La Tatenguita y El Paso expresaron preocupación por la reiteración de estos episodios. “Es la tercera vez en un mes que intentan entrar”, comentó una residente que prefirió no identificarse. La inseguridad en countries del Gran Santa Fe viene en aumento, según datos de las últimas semanas.

Desde la Jefatura de Policía se confirmó que el operativo se mantendrá durante las próximas horas y se reforzará la presencia en toda la localidad de Santo Tomé. “Estamos trabajando para dar con los responsables y evitar que se repitan estos hechos”, indicaron.

El caso se suma a otros episodios similares ocurridos recientemente en countries del cordón norte del Gran Rosario, donde la Policía ya había desplegado operativos preventivos. Las autoridades piden a los vecinos que denuncien cualquier movimiento sospechoso al 911 y que refuercen las medidas de seguridad perimetral.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre el modus operandi de los delincuentes ni si se trata de una banda organizada. La investigación continúa bajo secreto de sumario.