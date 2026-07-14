Operativo antidrogas en Necochea: tres detenidos, nueve allanamientos y un policía aprehendido

En un amplio procedimiento realizado en Necochea, las fuerzas federales desarticularon una banda dedicada al narcomenudeo. Entre los detenidos hay un agente de la Policía Bonaerense acusado de brindar protección a los traficantes.

Un importante operativo antidrogas se llevó a cabo en las últimas horas en Necochea, donde se concretaron nueve allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de tres personas y la aprehensión de un policía bonaerense.

Según informaron fuentes judiciales a este medio, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Necochea y estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, con apoyo de otras fuerzas. Los allanamientos se realizaron en distintos domicilios de la ciudad balnearia y apuntaron a desbaratar una organización dedicada al narcomenudeo.

De los tres detenidos, dos son civiles y uno es un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este último quedó aprehendido bajo la acusación de brindar protección y cobertura a la banda a cambio de dinero. Los investigadores sostienen que el uniformado habría filtrado información sobre posibles operativos y habría cobrado coimas para permitir el funcionamiento de puntos de venta.

Durante los operativos se secuestraron varios kilos de cocaína y marihuana, elementos de corte, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares. También se incautaron dos vehículos que habrían sido utilizados para la distribución de la droga.

El policía aprehendido, cuya identidad se mantiene en reserva por el momento, prestaba servicios en una comisaría de la zona y ya había sido objeto de investigaciones internas por irregularidades previas. Su detención generó fuerte impacto en la fuerza, donde se abrió un sumario administrativo paralelo al proceso penal federal.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron la importancia del operativo para “limpiar” las fuerzas de elementos corruptos que facilitan el narcotráfico. “No hay lugar para policías que protegen a los narcos”, afirmaron fuentes oficiales.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal a cargo del juez Juan José Comparatore, quien investiga la causa por infracción a la ley de estupefacientes y cohecho. Se espera que en las próximas horas se realicen las indagatorias.

Este procedimiento se enmarca en una serie de operativos que se vienen realizando en el sur bonaerense para desarticular redes de distribución local que, según las autoridades, están vinculadas a proveedores de mayor envergadura en el conurbano y el norte del país.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles para no entorpecer el curso de la investigación, que sigue abierta y podría derivar en nuevas detenciones.