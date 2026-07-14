Detuvieron al “Gordo Jony”, financista de una banda narco en Salta

En un operativo denominado “Caja Negra”, fuerzas federales capturaron a Jonathan “Gordo Jony” como presunto lavador de dinero de una organización dedicada al narcotráfico. La causa investiga el blanqueo de fondos provenientes del tráfico de cocaína.

En un golpe a las finanzas de una organización narco que opera en el norte del país, efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería detuvieron en las últimas horas a Jonathan “Gordo Jony”, señalado como uno de los principales encargados de blanquear las ganancias del tráfico de cocaína.

El operativo, bautizado “Caja Negra”, se desarrolló en la provincia de Salta y permitió desarticular parte de la estructura financiera que sostenía la banda. Según fuentes judiciales consultadas, “Gordo Jony” habría sido el nexo entre los vendedores de droga en la frontera y los inversores que colocaban ese dinero en negocios legales de la región.

La detención se concretó en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio El Tribuno, donde se secuestraron documentación, teléfonos celulares, una importante suma de dinero en efectivo y dos vehículos de alta gama. Los investigadores estiman que el detenido manejaba movimientos por varios millones de pesos mensuales.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de Salta, que investiga lavado de activos provenientes del narcotráfico. “Gordo Jony” ya contaba con antecedentes por causas similares y era buscado desde hace meses. Su rol, según los investigadores, era clave: convertía el dinero sucio en inversiones inmobiliarias, comercios y hasta préstamos a tasa usuraria en el conurbano y en el norte.

Desde la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) indicaron que este tipo de operativos busca golpear donde más duele a las organizaciones: el flujo de efectivo. “Sin financistas que blanqueen, las bandas no pueden sostenerse ni crecer”, explicó un funcionario que pidió reserva.

En el barrio donde fue detenido, vecinos consultados por este medio contaron que “Gordo Jony” era una cara conocida. “Tenía varios autos, siempre estaba rodeado de gente y nadie preguntaba de dónde venía la plata”, relató una vecina que pidió no ser identificada. El silencio, como siempre, era la regla.

La investigación sigue abierta y se esperan más detenciones en las próximas semanas. Fuentes judiciales indicaron que el detenido será indagado en las próximas horas por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado por su origen narco.

Este caso vuelve a poner en evidencia cómo el narcotráfico ya no se limita al traslado de droga: el verdadero negocio está en reciclar las ganancias y convertirlas en patrimonio legal. En Salta y en varias provincias del norte, estas estructuras financieras crecen al mismo ritmo que las rutas de ingreso de cocaína desde Bolivia.

Desde Última Hora Diario seguiremos el avance de la causa. Los números, esta vez, tienen cara: la de un financista que quedó en la mira de la Justicia federal.