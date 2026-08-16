ONU renueva contrato con Palantir pese a dudas de una auditoría interna

La organización internacional decidió extender su acuerdo con la controvertida firma de datos estadounidense a pesar de las observaciones de una auditoría reciente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió renovar su contrato con la empresa estadounidense Palantir Technologies, especializada en análisis de big data, a pesar de las observaciones críticas contenidas en una auditoría interna reciente.

Según información a la que accedió France 24 en exclusiva, la renovación se firmó en las últimas semanas y extiende la colaboración por al menos un año más. Palantir provee a la ONU herramientas de procesamiento de datos para misiones humanitarias, seguimiento de sanciones y análisis de crisis, principalmente en el ámbito de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otras agencias.

La auditoría, realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) de la propia ONU, había planteado dudas sobre la transparencia en el uso de los datos, los costos del servicio y posibles riesgos en materia de privacidad y soberanía de la información. El documento advertía que la dependencia excesiva de una sola empresa privada para procesar datos sensibles podría generar vulnerabilidades estratégicas.

A pesar de esas observaciones, fuentes diplomáticas consultadas indicaron que la decisión de renovar se basó en la falta de alternativas técnicas equivalentes en el corto plazo y en la necesidad operativa inmediata de las agencias de la ONU desplegadas en más de 30 países en situación de emergencia.

Palantir, fundada por Peter Thiel y con fuerte presencia en contratos con gobiernos y agencias de inteligencia, acumula críticas desde hace años por su modelo de negocio y por el uso que se hace de sus plataformas en contextos de vigilancia y control. En Europa y en varios países de América Latina se han presentado cuestionamientos similares sobre la ética del uso de sus algoritmos en materia migratoria y de seguridad.

Desde la ONU se asegura que se han implementado salvaguardas adicionales para mitigar los riesgos señalados en la auditoría, aunque no se hicieron públicos los detalles de esas medidas. La renovación se produce en un momento en que la organización enfrenta recortes presupuestarios y crecientes demandas operativas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la privatización de funciones que tradicionalmente eran estatales o multilaterales. Mientras algunos defensores argumentan que las herramientas de Palantir permiten salvar vidas al procesar información en tiempo real durante desastres o conflictos, los críticos sostienen que la opacidad de sus algoritmos y su cercanía con poderes políticos y económicos representan un riesgo para la independencia de la ONU.

La decisión se conoció en medio de la Asamblea General que se prepara para septiembre y podría generar cuestionamientos en las próximas sesiones de los comités de presupuesto y administración. Hasta el momento, ni la ONU ni Palantir han emitido comunicados oficiales sobre la renovación del contrato.