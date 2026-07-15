Horarios del GP de Canadá: la carrera de Colapinto choca con la final de River vs Belgrano

La clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 coinciden con el partido decisivo de la Copa Argentina entre River y Belgrano. Detalles de horarios y cómo seguir ambos eventos.

El fin de semana del 13 al 15 de junio promete ser uno de los más cargados para el hincha argentino que sigue tanto el automovilismo como el fútbol. Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Canadá con Williams, mientras que River Plate y Belgrano definirán la final de la Copa Argentina en Mendoza.

Según el cronograma oficial de la Fórmula 1, la clasificación del sábado se largará a las 17 hora argentina, apenas una hora antes del pitazo inicial del partido decisivo en el Estadio Malvinas Argentinas. La carrera del domingo, en tanto, está programada para las 15, exactamente el mismo horario en que se jugará la final entre el Millonario y el Pirata.

La superposición que nadie quería

Este cruce de horarios no es casualidad. El GP de Canadá suele tener un horario atlántico que, al convertirse a hora de Buenos Aires, cae en la franja de la tarde. La AFA, por su parte, definió la final de la Copa Argentina para el domingo a las 15 con el objetivo de maximizar la audiencia televisiva. El resultado es que miles de aficionados deberán elegir o armar una estrategia para no perderse ninguno de los dos eventos.

Franco Colapinto llega a Montreal con la necesidad de sumar puntos después de un arranque de temporada irregular. El argentino de 21 años ya demostró velocidad en clasificación y se ha mantenido en zona de puntos en varias carreras. En un Williams que ha mejorado su competitividad, Colapinto buscará su mejor resultado del año en un circuito que históricamente premia la precisión y la gestión de neumáticos.

Cómo seguir la carrera y el partido

La clasificación del sábado será transmitida por Fox Sports y la plataforma de streaming de la F1. El domingo, la carrera principal se podrá ver por la misma señal y también por Disney+. Para la final de la Copa Argentina, la TV abierta (Telefe) y ESPN cubrirán el partido desde las 15.

Muchos aficionados ya están planeando soluciones creativas: televisores en paralelo, streaming en tablets o incluso seguir la radio mientras miran la carrera. En redes sociales ya circulan memes y pedidos para que alguna de las dos organizaciones modifique su horario, aunque es poco probable que eso ocurra a esta altura.

El contexto deportivo del fin de semana

Para Colapinto, Canadá representa una oportunidad concreta de brillar delante de toda la comunidad latina que se acerca al circuito Gilles Villeneuve. El trazado semipermanente exige una buena salida desde boxes y una estrategia inteligente en caso de lluvia, algo habitual en Montreal. El joven de Pilar ya probó el auto en simulador y conoce la importancia de sumar un buen resultado antes de la triple corona europea.

Del lado futbolístico, River llega como amplio favorito pero Belgrano, que ya eliminó a Boca en semis, demostró que puede complicar cualquier partido. La final será el cierre de una Copa Argentina que dejó varias sorpresas y que ahora tiene a dos equipos con historias muy distintas enfrentándose por el trofeo.

Qué significa para la Argentina deportiva

Esta superposición de eventos es un buen ejemplo de cómo el deporte local y el internacional cada vez compiten más por la atención del público. Mientras la Fórmula 1 crece año tras año en la región gracias a la presencia de Colapinto, el fútbol sigue siendo la pasión dominante. El choque de horarios obliga a un público cautivo a partirse en dos o a priorizar.

Desde Última Hora Diario estaremos siguiendo ambos eventos en tiempo real. El desempeño de Colapinto en Canadá y cada detalle de la final de la Copa Argentina tendrán su cobertura completa. Anotamos la previsión: si el domingo hay lluvia en Montreal y el partido se define por penales, muchos van a terminar cambiando de canal varias veces en la misma tarde.

El fin de semana del 15 de junio será, sin dudas, una jornada para seguir con el control remoto en una mano y el celular en la otra.