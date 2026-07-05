Nicolás Ramírez dirigirá su tercer Superclásico consecutivo pese a la polémica en Copa Argentina

El árbitro santafesino fue designado para el Boca-River del próximo domingo en la Bombonera. Es su tercer clásico seguido tras las críticas por su actuación en la final de la Copa Argentina.

El árbitro Nicolás Ramírez dirigirá su tercer Superclásico consecutivo. La AFA confirmó este martes su designación para el Boca-River del domingo en la Bombonera, por la fecha 17 de la Liga Profesional. La decisión se tomó pese a las fuertes críticas que recibió por su desempeño en la final de la Copa Argentina entre Huracán y Independiente, donde muchos consideraron que no estuvo a la altura.

Ramírez ya pitó el Superclásico del 21 de abril en el Monumental (0-0) y el del 30 de julio en la Bombonera por la Copa de la Liga (1-2 para River). Ahora vuelve a La Boca para un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del fútbol argentino. Es la primera vez que un juez dirige tres clásicos seguidos en tan poco tiempo.

La polémica de la Copa Argentina sigue fresca. En el partido del 2 de noviembre en Mendoza, Ramírez cobró un penal para Independiente que generó indignación en Huracán y buena parte del ambiente futbolero. Además, dejó pasar varias jugadas duras y no expulsó a jugadores que, para muchos, merecían la roja. El propio técnico de Huracán, Frank Kudelka, lo criticó duramente después del 2-1 a favor del Rojo.

Pese a eso, la Comisión de Árbitros que encabeza Federico Beligoy decidió bancarlo. Fuentes del arbitraje consultadas por Última Hora Diario indicaron que se valora su experiencia en partidos de alta tensión y su bajo promedio de tarjetas en los clásicos anteriores. En los dos Superclásicos que pitó este año, Ramírez mostró solo cuatro amarillas en total y no sacó rojas.

El Superclásico del domingo tiene condimentos extra. Boca llega urgido por sumar para salir de la mitad de la tabla, mientras que River busca afianzarse en los primeros puestos y seguir soñando con el título. El historial reciente favorece al Millonario, que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos oficiales.

Desde el lado de Boca ya manifestaron su malestar por la designación, aunque de manera reservada. En River, en cambio, guardan silencio y se concentran en lo futbolístico. El VAR estará a cargo de Facundo Tello, con Mauro Vigliano como AVAR, una dupla que también genera debate en el ambiente.

Ramírez, de 38 años y oriundo de Santa Fe, suma más de 150 partidos en Primera. Es uno de los árbitros que más confianza tiene de Beligoy, quien lo viene impulsando desde hace dos temporadas. Su estilo es el de un juez que intenta dejar jugar, aunque en los últimos meses acumuló cuestionamientos por no controlar la violencia en cancha.

El clásico se jugará este domingo a las 19.30 en la Bombonera, con el arbitraje de Ramírez, Hernán Maidana en la línea 1, Maximiliano Delesso en la 2 y Ariel Penel como cuarto árbitro. Será transmitido por TNT Sports.

¿A quién le conviene esta designación?

En términos estrictos, a nadie. Un Superclásico siempre es un examen de alto riesgo para cualquier juez. Ramírez llega con la mochila pesada de la final de Copa Argentina y con la presión de no cometer un error que pueda torcer el resultado. La historia muestra que los árbitros que repiten en clásicos suelen mejorar su performance, pero también que el tercer partido consecutivo es territorio desconocido.

Lo concreto es que el domingo, más allá de la pelota, se volverá a discutir el arbitraje. Y que Nicolás Ramírez, por decisión de la AFA, será el hombre en el medio del huracán otra vez.