Navidad violenta en Neuquén: varios hechos de inseguridad marcaron la noche

Robos, arrebatos y un homicidio en diferentes puntos de la ciudad neuquina empañaron la celebración. La policía confirmó los incidentes mientras los vecinos reclaman mayor presencia en las calles.

Varios hechos de inseguridad se registraron durante la noche de Navidad en la ciudad de Neuquén, según informó el Diario Río Negro. Los episodios incluyeron robos, arrebatos y un homicidio que dejaron a los vecinos en alerta y generaron reclamos por mayor seguridad en las zonas afectadas.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los casos más graves ocurrió en el barrio Alta Barda, donde un hombre de 32 años fue asesinado a balazos en plena vía pública. Fuentes policiales indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 23:30, en medio de una discusión que escaló rápidamente. La víctima recibió varios disparos y falleció en el lugar antes de que llegara asistencia médica.

En paralelo, en el centro de la ciudad se reportaron al menos tres arrebatos a transeúntes que volvían de las reuniones familiares. En uno de ellos, una mujer de 45 años fue golpeada por dos motochorros que le quitaron el celular y la cartera en la esquina de Avenida Argentina y Diagonal 9 de Julio. Testigos relataron que los delincuentes escaparon a alta velocidad y que la víctima sufrió lesiones leves.

Otro incidente se registró en el barrio Confluencia, donde una familia denunció el robo de regalos y elementos electrónicos que habían dejado en el interior de su vehículo estacionado. Los ladrones rompieron una ventanilla y huyeron con los objetos sin que nadie pudiera intervenir. La policía llegó al lugar minutos después pero no logró detener a los responsables.

Desde la Jefatura de Policía de Neuquén confirmaron que se abrieron investigaciones en todos los casos y que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores. “Estamos trabajando con los datos que tenemos y reforzando los operativos en los barrios más complicados”, señaló un vocero consultado por este medio.

Los hechos se suman a una serie de episodios de inseguridad que vienen preocupando a los neuquinos en las últimas semanas. Vecinos de distintos barrios organizaron reuniones barriales para pedir mayor presencia policial y controles preventivos, especialmente durante las fiestas.

Hasta el momento no hay detenidos por ninguno de los incidentes ocurridos en Navidad. Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán durante estos días para intentar prevenir nuevos hechos similares. La investigación del homicidio es la que más recursos está recibiendo, con pericias balísticas y testimoniales en marcha.

El contraste entre la celebración familiar y estos episodios violentos generó indignación en las redes sociales, donde usuarios de Neuquén compartieron sus experiencias y pidieron respuestas concretas de las autoridades provinciales. Desde el gobierno neuquino aún no emitieron un comunicado oficial sobre los sucesos.