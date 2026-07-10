Nancy Dupláa y Carla Peterson lideran la nueva serie argentina de Netflix

Las dos actrices encabezan el elenco de la nueva producción local que se estrenará en la plataforma. Una historia con fuerte impronta nacional y elenco de primer nivel.

La plataforma Netflix confirmó que Nancy Dupláa y Carla Peterson serán las protagonistas de su nueva serie argentina de ficción. La producción, aún sin título oficial anunciado, comenzará a rodarse en las próximas semanas en locaciones de Buenos Aires y alrededores.

Según trascendió de fuentes cercanas al proyecto, la trama girará en torno a dos mujeres de mediana edad que se reencuentran después de años y deben enfrentar juntas un secreto del pasado que pone en jaque sus vidas actuales. El guion, escrito por un equipo de guionistas locales con experiencia en series de éxito, promete combinar drama, humor y una mirada aguda sobre las relaciones familiares y la amistad femenina.

Dupláa, que viene de participaciones destacadas en cine y televisión, regresa a la pantalla chica con un rol protagónico que le permite lucir su registro dramático. Peterson, por su parte, acumula una trayectoria sólida tanto en comedia como en roles más complejos y encuentra en este proyecto un regreso esperado a las producciones de alto perfil.

El elenco se completa con nombres como Mercedes Morán, Leonardo Sbaraglia y un grupo de actores jóvenes que representan la nueva generación del audiovisual argentino. La dirección estará a cargo de una realizadora con trayectoria en series internacionales, lo que garantiza un estándar técnico y narrativo acorde a las exigencias de Netflix.

La serie forma parte de la estrategia de la plataforma de seguir apostando a contenido original en español y, particularmente, en Argentina, donde ya acumula varios títulos con buena recepción de audiencia. Fuentes de la productora indicaron que el rodaje se extenderá durante varios meses y que el estreno está previsto para el segundo semestre de 2026.

Tanto Dupláa como Peterson evitaron dar detalles en las redes sociales, aunque ambas publicaron en las últimas horas imágenes que podrían ser del set sin revelar información concreta. El anuncio generó expectativa inmediata entre los seguidores de ambas actrices, que ya especulan con el posible tono y la química que puedan generar en pantalla.

Desde Última Hora Diario consultamos a representantes de Netflix Argentina, quienes confirmaron la información pero pidieron reserva sobre el título y el argumento hasta el lanzamiento de la campaña oficial. Lo que sí adelantaron es que la serie contará con una primera temporada de ocho episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.

Este proyecto se suma a una lista creciente de producciones argentinas que encuentran en las plataformas de streaming una ventana de distribución global. En los últimos años, series locales han logrado visibilidad en decenas de países, lo que abre oportunidades tanto para los talentos como para los técnicos y guionistas del medio audiovisual nacional.